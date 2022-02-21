Plastik kutularla denize zula yapmışlar

Karaköy’de denetimlerden kaçmaya çalışanlar kaçak trol avcılığında kullanılan toplam 2 çift trol kapısı, 100 metrelik 2 takım trol ağı ve 100 metrelik 2 takım trol halatını Marmara Denizi’ne zulaladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü ekipleri malzemeleri vinç yardımıyla denizden tek tek çıkardı.

Malzemelere el konuldu

Marmara Denizi Fenerbahçe önlerinde plastik bir kutuya bağlı ip görüldüğü ve yine aynı şekilde Karaköy Şehir Hatları İskelesi önlerinde de iskeleye bağlı şekilde deniz içinde ’Zula’ olarak tabir edilen şekilde gizlenmiş cisimler görüldüğü ihbarları yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyona Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Güney İstanbul Kolluk Destek Tim Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Yapılan denetimlerde, Marmara Denizi Fenerbahçe önlerinde ve Karaköy Vapur İskelesinde deniz içinde ’Zula’ olarak tabir edilen şekilde saklanan kaçak trol avcılığında kullanılan toplam 2 çift trol kapısı, 100 metrelik 2 takım trol ağı ve 100 metrelik 2 takım trol halatı vinçli bir tekneyle deniz içinden çıkartıldı. El konulan bu istihsal vasıtalarının mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi.

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denetimlerin denetimlerin paydaş kuruluşlarımızla beraber 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini belirtti.

FOTOĞRAF 31 Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 1583 rakımlı Sancak beldesi, doğal güzellikleri ile her mevsim farklı bir manzara sunuyor.<br> Kış mevsiminde beyaza bürünen geniş ovalardan geçen Sarıgöl akarsuyunun oluşturduğu menderesler gün batımında güzel görüntüler sunuyor. Yaklaşık 5'er kilometre uzunluğa sahip 3 menderesin süzüldüğü karla kaplı ova, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü bölgede balık avlayan yöre sakinlerine ev sahipliği yapıyor.<br> Çocuk yaştan bu yana mendereslerde balık avlıyorlar<br><br>Sancak beldesinin Büyükbaşı köyünde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Çiçek, 29 yaşındaki kardeşi Ahmet Çiçek ile balık avlamak için özellikle kış aylarında mendereslerin yolunu tutuyor. Sırtlarında taşıdıkları balık ağları ile karlar içerisinde metrelerce yürüyerek mendereslere ulaşan iki kardeş, güzel manzara eşliğinde balık tutmanın keyfini yaşıyor.<br> Mehmet Çiçek, balık avlamayı babalarından öğrendiklerini söyledi. Amaçlarının güzel manzarada keyifli zaman geçirmek ve kısmetlerini aramak olduğunu belirterek, bu aktivitenin doğa ile iç içe bir ortamda sağlık açısından da faydasını gördüklerini aktardı.<br> \"Hayat burada. Burada hayatın tadına varıyorum. Bu doğayı, oksijeni, havayı her yerde bulamıyorum.\" diyen Çiçek, zaman zaman oğlunu da beraberinde getirdiğini ifade etti.<br> Çiçek, \"Keşfedilmemiş bir doğa diyebiliriz. Bingöl'ün en büyük ovalarından birisi burası. Suyun kaynağı dağlardan geliyor. Yer yer buzları da kırıyor, kış aylarında balık tutuyoruz.\" dedi.<br> Ahmet Çiçek de doğada gezinti yaparak balık tuttuklarını belirtti.<br> Çocukluğunun da bu doğada geçtiğini anlatan Çiçek, \"Karlar içerisinde balık tutmak ayrı bir zevk.\" ifadesini kullandı.<br> Mehmet Çiçek'in oğlu 5 yaşındaki Bünyamin Çiçek de babası ve amcasına eşlik ederek balık tutmanın tadını çıkarıyor.<br> Karlar arasında kıvrılan mendereslerde dondurucu soğukta balık avı Bingöl'ün Sancak beldesinde balıkçılar, beyaz örtüyle kaplanan ovalardan geçen mendereslerde dondurucu soğuğa rağmen ağ atıyorlar.

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FOTOĞRAF 13 Kış aylarının sert geçtiği Erzincan'da bazı vatandaşlar Karasu Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar.<br> Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte avcılar kırdıkları buzun altından çıplak elle balıkları çıkarıyor. Onlarca balığı elleriyle tutan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntülerle mutluluklarını dile getiriyor. \"GÜZEL BİR TEKNİK\"<br><br>Eliyle buz altındaki balıkları çıkaran Mehmet Kurtaran, \"Burası Erzincan Karasu Nehri'nin yanından akan bir dere. Kışın buraya geliyoruz. Burada balıklar yuvalanmaya giriyor. Balık istifi gibi duruyorlar. Güzel bir balık tutma tekniği. Balığa zarar vermeden bu şekilde tutuyoruz\" dedi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki amatör balıkçılıkta kullanılan taktikler dikkatle takip ediliyor. Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşbaşı köyündeki balıkçılar, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlanmaya başladı. Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 25 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor. Sezonu açtıklarını belirten balıkçı İsmail Göller (25), her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak ağları gölün içine bıraktıklarını söyledi. Eskimo usulü balık avlama sezonunun açıldığını ifade eden Göller, \"Gölün yüzeyi buz tutmaya başlayınca atlı kızakçılar sezonu açmıştı. Gölün yüzeyindeki buz tabakası 25 santime ulaşınca biz balıkçılar da Eskimo usulü balık sezonunu başlattık. Kazma ve küreklerle açtığımız küçük deliklerden ağları gölün içine bıraktık. Umarız bereketli bir yıl olur\" diye konuştu. Gölde balıkçılıkla uğraşan, Orhan Göller (18), İsmail Göller (25) ile Latif Taşdemir (40) ilk ağlarını buz altına bıraktı. Kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine atılan ağlara takılan balıklar çıkartılarak çevre il ve ilçelere satılıyor. Onlarca balığı elleriyle eksi 20 derecede yakaladı: Güzel bir balık tutma tekniği Erzincan'da kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avı yapılıyor. Karasu Nehri'nin kenarında bir vatandaş buzu kırıp elleriyle balık avladı. Mehmet Kurtaran isimli vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.





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