Polemik değil iş üretin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün 29 büyükşehir belediye başkanını ağırladı. Kabine üyelerinin de katıldığı toplantıda Erdoğan, CHP’li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı ve eski yönetimlere yöneltilen israf iddiaları konusunda üstü örtülü net mesajlar verdi:

Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, milletimizin sandıktan çıkan iradesine herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Seçildiğin gün itibarıyla artık size oy versin, vermesin şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yaptığınıza, yapacağınıza inanıyorum. Biz de milletimizin teveccühüyle görev alan tüm belediye başkanlarımıza aynı samimiyet ve hüsnüniyetle yaklaşıyoruz.

BU FOTOĞRAF ÖNEMLİ

Siyasi olarak elbette farklı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz, ama ülkemizin ve milletimizin âli çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok çok önemli görüyorum.

TERÖRE MESAFE KOYANLAR

Özellikle de terörle, terör örgütleriyle, hukuksuzlukla arasına mesafe koymayı başarmış belediye başkanlarımızla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz gibi her fırsatta, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet derken tam da şu anda buradaki manzarayı ifade etmek istiyorum. Milletimizin de bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim. Bilindiği nüfusumuzun neredeyse 4’te 3’ü 30 büyük şehrimizde yaşıyor, sizler de büyük şehirlerimizin yönetimini üstlenmiş belediye başkanları olarak gerçekten büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz.

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DURUMUNUZU BİLİYORUM

Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Bize karşı aleni husumet içerisine girmeyen, nezaketi ve insani mesafeyi koruyan tüm belediye başkanlarıyla çalıştık. Siyasi çekişmelerin geçici, buna karşılık ülkemize ve şehirlerimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu gerçeğini hiç unutmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Parti ayrımı olmaksızın belediyelerimizin tamamının durumunu yakından biliyoruz. Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor.

HİZMET İÇİN ÇALIŞMALISINIZ

Belediye hizmetleri gibi ülkemiz nüfusunun tamamına yakınını ilgilendiren bir konuda bu yönde göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecektir. Hepimizin de bulunduğumuz yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, en kalıcı, en verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.

AH ÜZERİNE SİYASET BİNA EDİLEMEZ

Belediyelerdeki işten çıkarmalara dikkati çeken Erdoğan, “Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara, envai türden tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Unutmayınız, kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana ve onun etrafında şekillenen daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, emekleriyle ekmek paralarını kazanma peşindeki insanların hayatlarını diledikleri gibi alt-üst edebilecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset, ne hizmet bina edilebilir” dedi.

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ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ

Birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce, binlerce kişinin ekmeğiyle oynanmasının ne hakka ne hukuka ne de insanlığa sığacağını belirten Erdoğan, “İşte sırf bu sebeple keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için tüm kamuda sayıları milyonu bulan taşeron şirketler üzerinden çalışan işçileri sözleşmeli statüyle kadroya geçirdik, sebebi buydu. Buna rağmen son aylarda bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz” diye konuştu.

Aynı hassasiyeti sizden bekliyorum

Erdoğan, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiğimizde, bizden bir önceki, iki önceki, üç önceki, hatta çok daha önceki dönemlerden kalma personel vardı. Çalışan, birikimi ve gayretiyle bulunduğu yeri hak eden hiç kimseye dokunmadım, dokunmadık, hiç kimseyi yerinden, ekmeğinden, aşından etmedik. Aynı şekilde göreve geldiğimizde kendimizi şehrin üzerine kabus gibi çökmüş devasa sorunlarla ve en az onlar kadar büyük bir borç yüküyle karşı karşıya bulduk. Şayet derdimiz hizmet etmekse, eser ortaya koymaksa, şehrimize de deruni bir aşkla bağlıysak çözülemeyecek hiçbir mesele yoktur. Biz de teker teker her meseleyi çözüm yoluna koyarken borçlarımızı da sabırla ödedik. Ne personelle, ne araçlarla, ne de başka bir şeyle uğraştık. Tüm belediye başkanlarımızdan da doğrusu aynı hassasiyeti bekliyoruz” dedi.

Whatsapp grubu kurulacak

Toplantıdan önümüzdeki yasama yılında çıkarılması planlanan Büyükşehir Belediye Yasası’na ilişkin komisyon kurulması kararı alındı. Komisyon haftaya çalışmalara başlayacak. Yine toplantıda başkanlardan oluşacak bir Whatsapp grubu oluşturulması kararı alındı. Erdoğan’ın, Whatsapp grubunun liderliğini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yapmasını istediği belirtildi. Bakanların da katıldığı toplantıda belediye başkanları illeri ve belediyenin borçlarına ilişkin sıkıntılarını anlatma fırsatı buldu. Toplantıda belediye başkanları belediye borçlarının faizlerinin silinmesi talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise talebi değerlendireceklerini söylediği ifade edildi.

Sandalyesi 2 kez kırıldı

Ayrıca başkanlar bu toplantıların periyodik aralıklarla devam etmesi konusunda talepte bulundu. Her bir belediye başkanına 5’er dakika konuşma süresi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na süresi yetmeyince ek 5 dakikalık süre daha verildiği belirtildi. Toplantıda İmamoğlu’nun oturduğu sandalyenin iki kez kırıldığını öğrenildi. Erdoğan’ın ‘Kilo mu aldınız” şeklinde esprisi üzerine İmamoğlu’nun ise yine esprili bir şekilde “98 kiloyum çok fazla kilom yok efendim” dediği öğrenildi. REKLAM

29 başkan ile tek tek tokalaştı

Erdoğan, konuşma öncesinde başkanlarla tek tek tokalaştı. Erdoğan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ayaküstü kısa süre sohbet etti. Seçer, Ankara’ya gelirken konvoyunda trafik kazası olmuştu. Erdoğan’ın Seçer’e geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Toplantıya, 15’i AK Parti, 10’u CHP’li, 1’i MHP’li ve 3’ü Diyarbakır, Mardin ve Van’a görevlendirilen kayyum olmak üzere toplamda 29 büyükşehir belediye başkanı katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş Çin’de temasları olduğu için toplantıda yer alamadı.