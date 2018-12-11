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BURSA

Bursa haberleri: Polis 4 metrelik çukura inip defineci aradı

Polis 4 metrelik çukura inip defineci aradı

Bursa'nın İznik ilçesinde arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanın yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis, 4 metre derinlikteki çukura iple inip defineci aradı.

IHA
Polis ekipleri, 4 metre derinlikteki çukura iple indi.
IHA
Polis ekipleri, 4 metre derinlikteki çukura iple indi.
Polis ekipleri, 4 metre derinlikteki çukura iple indi.
IHA
Polis ekipleri, 4 metre derinlikteki çukura iple indi.

İznik'te arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı alanın yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan polis, 4 metre derinlikteki çukura iple inip defineci aradı.

Defineciler 4 metre derinliğinde çukur kazarak hazine aradı. Devriye atan polis ekipleri, gece saat 01.30 sıralarında Abdulvahap Sancaktar tepesi mevkiindeki yol kenarında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri definecilerin kazdığı 4 metrelik çukura halat yardımı ile inebildi.

Polis, toprak tabakada üst üste dizilmiş tarihi kiremit kalıntıları olduğunu tespit etti.

El feneri yardımı ile çukurda delil arayan polis, içeride definecilerin kazıda kullandığı kazma, kürek, delici alet ve toprağın dışarı atılmasın da kullanılan kova buldu.

Çukuru detaylı inceleyen polis, toprak tabaka da üst üste dizilmiş tarihi kiremit kalıntıları olduğunu tespit etti.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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