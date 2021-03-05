Gündem "Polis defalarca başıma vurdu" dedi Emniyet görüntülerle yalanladı
3. SAYFA İSTANBUL

"Polis defalarca başıma vurdu" dedi: Emniyet görüntülerle yalanladı

İstanbul Esenler'de, maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan kişinin, nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu anlar yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Görüntülerde, Harun Ç'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.
Görüntülerde, Harun Ç'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

Olay önceki gün Esenler'de yaşandı. 31 yaşındaki Harun Ç. maske takması konusunda kendisini uyaran polislerle iş yerinin bulunduğu caddede tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Harun Ç, darp edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Polisleri suçlayan Harun Ç, "3-5 kişilerdi, kafama defalarca kafama vurdular, elektrik verdiler" dedi. Polis merkezine götürüldüğünde baygın olduğunu söyleyen Harun Ç. "Karakolda beni vurarak ayılttılar" iddiasında bulundu.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRSEYDİM"

Kafasındaki yaraları gösteren Harun Ç., "Beyin kanaması geçirseydim ne olacaktı, sadece kafama vurdular" ifadesini kullandı.

Harun Ç. olup bitenin polis merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdığını söyledi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Harun Ç'nin iddiaları üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü karakolun güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Nezarethaneyi gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Harun Ç'nin bir süre içeride dolaştıktan sonra demir kapı ve parmaklıklara defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor. Harun Ç'nin kafa atmasıyla nezarethanenin demir kapısı bile açılıyor.

'Nezarette defalarca kafama vurdular' diyen şüphelinin parmaklıklara kafa attığı görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 00:52
'Nezarette defalarca kafama vurdular' diyen şüphelinin parmaklıklara kafa attığı görüntüler ortaya çıktı
Esenler'de maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayette bulundu.

Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan kişinin nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafa attığı görülüyor.


SABIKA DOSYASI KABARIK

Harun Ç'yi o sırada polis merkezinde bulunan polislerin güçlükle engellediği de görüntülere yansıyor. Harun Ç'nin "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı", "alıkoyma" gibi suçlardan 17 kaydı bulunduğu da belirtildi.


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