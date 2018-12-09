Gündem Polis ekipleri banyodaki dolabın içinden buldu
İSTANBUL

Çağlayan'da uyuşturucu operasyonu: Polis ekipleri banyodaki dolabın içinden buldu

Polis ekipleri banyodaki dolabın içinden buldu

İstanbul Çağlayan'da narkotimler, gündüz kıraathane işleten akşam ise uyuşturucu satışı yapan bir torbacıya operasyon düzenledi. Torbacının 'zula evi'nde yapılan aramalarda, satışa hazır çok miktarda 'skunk' diye tabir edilen ot esrar, 'aslan' simgeli çok sayıda ecstasy hap ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA
Ele geçirilen silah, mermi ve uyuşturucular...
Ele geçirilen silah, mermi ve uyuşturucular...
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de bir şahsın gündüz kıraathane işlettiği akşam ise torbacılık yaptığı ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren narkotimler, şahsı takibe alarak fiziki ve teknik takip yaptı. Takiplerin sonucunda torbacının iş yerinde hazırladığı uyuşturucu maddeleri evinde depoladığı ve araçla satış yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine torbacının adresini belirleyen polis, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen narkotimler, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Çağlayan Meral Sokak üzerinde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Baskında içeride bulunan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kelepçelenerek yere yatırılan şahısların bulunduğu iş yerinde bir miktar "skunk" diye tabir edilen ot esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, baskında içeride bulunan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Zula evinden 'aslan' simgeli ecstasy haplar çıktı

Şahısların etkisiz hale getirilmesinin ardından narkotimler, torbacıların Çağlayan Tepe Sokak'ta kaldığı ve "zula evi" olarak kullandıkları daireye operasyon düzenledi.

  • Dairede didik didik arama yapan polis, banyodaki bir dolabın kapısını açtığında siyah poşetin içerisinde satışa hazır 55 adet "skunk" diye tabir edilen ot esrar ve 58 adet ecstasy hap ele geçirdi.
  • Aramaları daha da derinleştiren narkotimler, mutfakta ise tezgahın altında gizlenmiş 2 adet tabanca ve şarjörlerine basılmış 24 adet mermi buldu.

Ele geçirilen madde ve silahlara polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Mahsum Y. ve Yusuf T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ziver Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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