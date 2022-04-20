Polis Haftasında Selçuklu’da anlamlı açılış

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

Selçuklu Belediyesi ihtiyaçlar doğrultusunda ilçeye modern ve konforlu tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Yazır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve emniyet teşkilatına tahsis edilen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği binası düzenlenen törenle açıldı. Merkezin açılışının Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümünde yapılması da açılışa ayrı bir anlam kattı. Programda Selçuklu Belediyesi tarafından emniyet teşkilatına tahsis edilen 2 aracın da anahtar teslimi yapıldı.

YOĞUN KATILIMLI BİR AÇILIŞ OLDU

Açılış törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gündüz, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan,Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın ile mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bodrum, zemin ve üzerinde iki kattan oluşan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde 4 adet nezarethane, teknik alanlar, bürolar, toplantı odası, mutfak, çok amaçlı salon, yemek salonu, çalışma odası, aktivite ve kondisyon odası, soyunma odası, duşlar ve 475 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra 36 araçlık otopark yer alıyor.

‘ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KISA SÜREDE KARŞILADIK’

Programın açılış konuşmasını yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Altyapıdan çevre düzenlemesine, kültür ve sanattan eğitime, spordan sağlığa birçok alanda ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz. İlçemizin en fazla nüfusuna sahip olan Yazır Mahallemize kazandırmış olduğumuz polis merkezi binası da bu hizmetlerimizden bir tanesi. Mahallemizin böyle bir merkeze ihtiyacı vardı ve hamdolsun bu ihtiyacı kısa sürede çözüme kavuşturduk. 2 bin 60 metrekare alan üzerine kurulu olan polis merkezimizin belediyemize maliyeti toplam 6 milyon 452 bin Türk Lirası oldu. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği’nin Selçuklu’muza ve Konya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

REKLAM

YATIRIMLAR SÜRÜYOR