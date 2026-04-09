Polis İstanbul-Ankara hattındaki zehir ticaretine geçit vermedi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonrasında K.T. (50) isimli şahsın İstanbul’dan Ankara iline uyuşturucu madde götürdüğü öğrenildi. Anadolu otoyolu üzerinde durdurulan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 11 parça halinde toplam 12 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.