Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Polis İstanbul-Ankara hattındaki zehir ticaretine geçit vermedi

Polis İstanbul-Ankara hattındaki zehir ticaretine geçit vermedi

00:459/04/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen K.T.’yi durdurdu. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 11 parça halinde toplam 12 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir şahıs Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. 12 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ile mücadele soruşturmaları kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonrasında K.T. (50) isimli şahsın İstanbul’dan Ankara iline uyuşturucu madde götürdüğü öğrenildi. Anadolu otoyolu üzerinde durdurulan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 11 parça halinde toplam 12 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Şahıs, polis ekipleri tarafından göz altına alınarak soruşturma başlatıldı.



#Düzce
#İstanbul
#Ankara
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 9 Nisan Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa illerinde okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları