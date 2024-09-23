'Polis katiline muameleye soruşturma' iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ümraniye'de gerçekleştirilen bir operasyon sırasında şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katiliyle ilgili bazı basın yayın organları tarafından dolaşıma sokulan iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.





Soruşturma iddiaları yalanlandı

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın katilinin adliyeye sevki sürecinde kendisine yapılan muamele hakkında ilgili personele soruşturma açıldığı iddialarını yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, paylaşımda şu ifadelere yer verdi;





''Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti'ye, siyah çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldı" iddiası doğru değildir.





İçişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığı tarafından katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin adliyeye sevki sürecine ilişkin, görevli kolluk personeline yönelik herhangi bir soruşturma açılmamıştır.





Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.''



