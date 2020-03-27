Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün terminale giden 74 yaşındaki Kemal Konca ile terminaldeki polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşanmıştı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden olmuş; Manisa Valiliği, hakkında soruşturma başlattığı polis memurunu görevinden uzaklaştırmıştı.

OYNAT 00:48 Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis memuru görevden uzaklaştırıldı Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru B.Y., hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. BiP'te paylaş

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Büyük hata yaptım

Konca'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde yaşadığının belirlenmesinin ardından kötü davrandığı vatandaşın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis memuru yaşlı adamı evinde ziyaret etti.

Anlayışla karşılayıp affetti