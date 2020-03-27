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MANİSA

Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki bir vatandaşı bağırarak azarlayan polis memuru B.Y, infial yaratmıştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan videonun ardından görevden uzaklaştırılan o memur, 74 yaşındaki Kemal Amca'yı evinde ziyaret ederek özür diledi

Haber Merkezi AA
Yaşlı adam, kendisine bağıran polis memurunu affetti.
Yaşlı adam, kendisine bağıran polis memurunu affetti.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün terminale giden 74 yaşındaki Kemal Konca ile terminaldeki polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşanmıştı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden olmuş; Manisa Valiliği, hakkında soruşturma başlattığı polis memurunu görevinden uzaklaştırmıştı.

Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
OYNAT 00:48
Yaşlı adamı bağırarak azarlayan polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru B.Y., hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Büyük hata yaptım

Konca'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde yaşadığının belirlenmesinin ardından kötü davrandığı vatandaşın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis memuru yaşlı adamı evinde ziyaret etti.

Anlayışla karşılayıp affetti

  • Konca'nın da yaşananları anlayışla karşıladığı, olay günü 3 misafirini yolcu etmek için otogara gittiğini, valizleri fazla olduğu için terminalden ayrılamadığını belirttiği kaydedildi. Daha sonra Konca'yı evinde ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
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