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DİYARBAKIR

Polis memuru Atakan Arslan’ı şehit eden zanlıdan polislere jiletli saldırı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden katil zanlısının gözaltındayken jiletle polise saldırdığı bildirildi. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin arama sırasında çekildiği de ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Şehit Atakan Arslan'ın faili M.EC., ağzında jiletle polislere saldırmış.
Şehit Atakan Arslan'ın faili M.EC., ağzında jiletle polislere saldırmış.

Diyarbakır Valiliği, polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili olarak gözaltına alınan M.E.C'nin sosyal medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

GÖZALTINDAYKEN JİLETLE POLİSE SALDIRDI

Valiliğin açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs'ta polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C'nin yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereğinin duyulduğu bildirildi.

Olayın faili M.E.C'nin, yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenerek ekip otosuna bindirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır. İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir jilet daha bulunmuştur. Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır."

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