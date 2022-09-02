Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

Delikten bakınca şaşırdıklarını ifade eden Bulut, “Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk\" diye konuştu.