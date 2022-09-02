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ERZURUM

Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Tuzcuay Sokak’ta meydana gelen olayda, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli M.T. (30) isimli polis memuru kendisine ait silahı temizlerken kendisini vurdu.

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Haber Merkezi İHA
Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu
Polis memuru silahıyla kendini vurdu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Tuzcuay Sokak’ta meydana gelen olayda, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli M.T. (30) isimli polis memuru kendisine ait silahı temizlerken kendisini vurdu.
Olayın ardından M.T. yaralı olarak Erzurum Şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme çalışması yaptı.

Taşı kafatası sanan ev sahibi polisi alarma geçirdi
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Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'ndeki müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi.
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Ev sahibi Mustafa Bulut, bahçede önceki yıllarda banyo olarak kullanılan bölümü balyoz ile kırmaya başladı. Bu sırada zeminde geniş bir delik belirdi.
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Delikten bakan Bulut, içerideki taş yığınlarının arasında kafatası olduğunu görünce durumu polise bildirdi.
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Delikten bakınca şaşırdıklarını ifade eden Bulut, “Bu alanı yıkmaya başladık ve delik kendiliğinden belirdi. İçeri baktığımızda kafatası olduğunu gördük ve polise haber verdik. Dedemden kalan bir ev, yaklaşık 55 yıldır burada oturuyoruz. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk\" diye konuştu.
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Adrese gelen ekipler, zemini kırarak genişletti. Yapılan çalışmada kafatası zannedilen cismin, taş olduğu belirlendi.
Taşı kafatası sanan ev sahibi polisi alarma geçirdi
Adana'da evinin bahçesinde tuvalet ve banyoyu yıkarken oluşan delikten baktığında taşı kafatası zanneden ev sahibi polisi alarma geçirdi.

Kazada vefat eden polis memuru ile ilgili acı detay: Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevliyken tayini Diyarbakır'a çıkan polis memuru Ferhat Özer (29), 20 Temmuz'da eşi ile birlikte yeni görev yerine gittiği sırada Şanlıurfa'da geçirdiği kaza neticesinde hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.
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Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi.
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Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medya hesabından o klibi paylaşarak, \"Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, özel harekatı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik\" ifadelerini kullandı.
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Kazada vefat eden polis memuru ile ilgili acı detay: Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi
Tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü için hazırlanan klipte, özel harekatı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi. Acı detayı sosyal medyadan paylaşan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi" dedi.
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