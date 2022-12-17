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YEREL GÜNDEM

Polis servisine hain pusu: Eylem Lice'de planlanmış

Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin Yolu üzerinde polis servisi aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sorgulanan kişi, aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis servisine hain pusu: Eylem Licede planlanmış
Polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da Çevik Kuvvet polislerini taşıyan servis aracına hain pusu kuruldu. Aracın geçişi sırasında bomba patlatıldı. Hain saldırıda yaralanan 8 polis memuru ve 1 sivil hastanelere kaldırıldı.

EYLEMİ YAPAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombalı saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Olayın hemen akabinden 1 saat bile olmadan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle, bombayı yerleştiren ve arabayı buraya bırakanı yakaladı. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen birisi. 5 kişi şu anda gözaltında, hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım ve yataklık eden kişiler.”

PLAN LİCE’DE ARAÇ KİRALIK

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelişmeler hakkında bilgi verildiğini sözlerine eklerken, “Geçmiş olsun dileklerini iletti. Bomba uzaktan kumandalı gibi gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Lice'de bu eylemi planlamışlar ve aracı buraya getirmişler. Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu büyüyecek, PKK da ortadan kalkacak. Bu mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

7 KİŞİ TABURCU OLDU

Saldırının ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, “Sabah saat 5’i 10 geçe Çevik Kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Allah’a şükürler olsun, arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7’si taburcu olmuştur. 2 arkadaşımız da şu an kontrol altındalar herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Şüphelilerin terörle bağlantılı olduğu yönünde bilgiler var” şeklinde konuştu.

Bedelini ödeyecekler

Diyarbakır’daki saldırı sonrası siyasilerden tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kast edenler bunun bedelini ödeyecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bedelini ödeyecektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Terörü ve terörden beslenenleri, birlik ve beraberliğimize kastedenleri bir kez daha lanetliyorum.

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