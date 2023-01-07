Gündem Polis yolcu gibi minibüse bindi ceza yağdırdı
İSTANBUL

Polis yolcu gibi minibüse bindi ceza yağdırdı

Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, yolcu gibi minibüse binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan 8 şoföre toplam 5 bin 351 lira ceza yazdı.

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Haber Merkezi DHA
Polis yolcu gibi minibüse bindi ceza yağdırdı
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde denetim yaptı.

Denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı. Denetimde yolcu taşımacılığı ile ilgili belgeler ve koltuk sayısına göre fazla yolcu alınıp alınmadığı ile ilgili kontroller yapıldı.

SİVİL EKİPLER YOLCU GİBİ MİNİBÜSE BİNDİ

Minibüse yolcu olarak binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan şoförlere kendilerini tanıtan sivil trafik ekipleri, güzergah üzerinde resmi ekiplerin bulunduğu bölgede minibüsü durdurarak, yolcuları bilgilendirdikten sonra ceza yazdı. Denetimlerde, kural ihlali yapan 8 minibüs şoförüne toplam 5 bin 351 lira ceza yazıldı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Beş ölü 23 yaralı var
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Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.
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Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Kazada, şoför ve muavin gözaltını alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Beş ölü 23 yaralı var
Diyarbakır- Silvan karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı. Otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alındı.

Kadıköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: Taksinin tavanı koptu üç yolcu ağır yaralandı
FOTOĞRAF 17
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Kaza, saat 02.30 sıralarında Çiftehavuzlar Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
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İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Talip Aksoy hakimiyetindeki 34 THK 61 plakalı ticari taksi, başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari taksi yol üzerinde ters dönerek park halindeki bir başka araca çarptı.
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Kaza nedeniyle ticari taksi içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü ağır şekilde yaralandı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ticari takside sıkışan sürücü Talip Aksoy ve yanında bulunan üç yolcuyu yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
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Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
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Meydana gelen kazada hurdaya dönen ticari taksinin tavanının koptuğu görüldü.
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Hurdaya dönen taksi olay yerine gelen çekici tarafından kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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Kadıköy'deki feci kazada can pazarı yaşandı: Taksinin tavanı koptu üç yolcu ağır yaralandı
Kadıköy'de meydana gelen feci kazada, ticari taksi iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine kontrolden çıkarak direğe çarptı. Direğe çarpan taksi savrularak ters döndü. Kazada üçü ağır dört kişiyi yaralandı.

Üsküdar’da içinde dört kişinin bulunduğu araç üst geçitten yola uçtu
FOTOĞRAF 12
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Kaza saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi.
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İddiaya göre üst aşırı hızlı bir şekilde üst geçide giren hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Kaldırıma çıkan araç, yol kenarındaki tel örgüleri de aşarak yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Araçta bulunan 4 kişi sıkıştı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Araçta sıkışan 4 kişi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.
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Üsküdar’da içinde dört kişinin bulunduğu araç üst geçitten yola uçtu
Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç üst geçitten yola uçtu. Yaklaşık 25 yüksekliğindeki üst geçitten yola düşen araçtaki dört kişi yaralandı.


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