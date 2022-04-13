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Gündem Polise hakaret etmişti HDPli Musa Piroğlu hakkında işlem yapılacak
POLİTİKA

Polise hakaret etmişti: HDP'li Musa Piroğlu hakkında işlem yapılacak

Kobani olaylarının mali yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmayı protesto etmek amacıyla Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenleyen gruba müdahale sırasında polis yetkilisine hakaret ettiği iddia edilen HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen işlem başlatılacağı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Polise hakaret etmişti: HDPli Musa Piroğlu hakkında işlem yapılacak
HDP'li Piroğlu tarafından hakarete uğrayan polis memuru, 'Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim.' diyerek karşılık verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığının yasaklama kararına rağmen Kadıköy Halitağa Caddesi'nde dün yapılmak istenen basın açıklaması sırasında, HDP İlçe Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında 3 HDP milletvekili ile il eş başkanlarının da olduğu 45 kişilik grubun yapılan uyarılara rağmen görevlilere mukavemet gösterdiği aktarıldı.

HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
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HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret

Bunun üzerine gruba orantılı ölçüde müdahale edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sırasında grup içerisinde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu görevlilere hakaret ederek zorluk çıkarmış, müdahale sonucunda grup içerisinden 4 şahıs yakalanmıştır. Yapılan müdahale sırasında, grupta bulunan HDP ilçe başkanından ele geçirilen ses yükseltme ve yayma cihazını geri almak amacıyla, tekerlekli sandalyesinden hamle yaptığı görülen HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun bu esnada dengesini kaybederek düştüğü görülmüştür."

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Açıklamada, konuyla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu hakkında ise "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan resen işlem başlatılacağı bilgisi verildi.

HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
OYNAT 00:19
HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Skandal sözlere maruz kalan polis, 'Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim.' diyerek karşılık verdi.


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