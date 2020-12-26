Gündem Polise "Turistim" diyen Afgan uyruklu işçiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi
DENİZLİ

Polise "Turistim" diyen Afgan uyruklu işçiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi

Denizli'de koronavirüs yasakları kapsamında şehir genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için emniyet ekipleri farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan bir şahıs turist olduğunu beyan ederek polisleri ikna etmeye çalıştı. Afgan uyruklu olduğu ve işçi olarak çalıştığı belirlenen kişiye para cezası kesildi.

Haber Merkezi AA
Afganistan uyruklu Haseeb A'ya para cezası uyguladı.
Afganistan uyruklu Haseeb A'ya para cezası uyguladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentteki işlek meydan ve caddelerde de sakinlik yaşandı.

Ekmek pişirmek için toplandılar: 72 kişi koronavirüse yakalandı
FOTOĞRAF 7
Title
Yahyalı ilçesine 65 kilometre uzaklıktaki 615 kişinin yaşadığı 150 haneli Kapuzbaşı Mahallesi’nde 5 Aralık’ta kadınlar kış öncesi birlikte ekmek pişirdi.
Title
Aradan geçen süreçte mahallede yaşayan bazı kadınlar yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastanelere başvurdu.
Title
Hastanede Kovid-19 testleri yapılan kadınların sonuçları pozitif çıktı.
Title
Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile dün karantina altına alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Title
Kadınlar evlerinde karantinaya alındı.
Title
İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de mahallede çalışma yaptı. Koronavirüs testi yapılanlardan 72’sinin sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Title
Mahallenin yiyecek ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Ekmek pişirmek için toplandılar: 72 kişi koronavirüse yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde, ekmek pişirmek için bir araya gelen kadınların birbirine koronavirüs bulaştırması sonucu toplam 72 kişinin testi pozitif çıktı. Mahalle, karantinaya alındı.

Cadde ve sokaklar temizlendi

Belediye ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

AA

Kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan kişilere izin belgelerini sordu, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Kayseri'de ekmek yapmak için toplandılar: 40 kadının hepsi koronavirüse yakalandı
GÜNDEM
Kayseri'de ekmek yapmak için toplandılar: 40 kadının hepsi koronavirüse yakalandı

Araçtaki kişiden belge istendi

Polis ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki uygulama sırasında durdurduğu araçtaki kişiden izin belgelerini istedi.

AA

Turist olduğunu söyledi fakat başka çıktı

Ekipler, üzerinde çalışanı olduğu ambalaj firmasının üniforması bulunan ve turist olduğunu söyleyen Afganistan uyruklu Haseeb A'ya (22) çalıştığı iş kolunun sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden adamdan yürek yakan son mesaj: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın
OYNAT 00:36
Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden adamdan yürek yakan son mesaj: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın
Çorum'da koronavirüse yakalanan PTT emeklisi 62 yaşındaki Yaşar Ünal, tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. 20 günlük tedavi sürecinde Ünal'ın, yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara 'Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın' diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Salgının yükü artıyor

Salgının yükü artıyor

Tedavi görenler dünya genelinde 22 milyonu geçti.
Polise Turistim dedi

Polise "Turistim" dedi

Afgan uyruklu işçi olduğu ortaya çıkınca ceza kesildi.
CHPli Aydoğan: AİHMnin Demirtaş kararının uygulamayın da göreyim açlıktan ölürsünüz

​Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması.
Türkiye'de <br>mutasyon var mı?

Türkiye'de
mutasyon var mı?

​Bakan Koca, cevabı merak edilen soruyu cevapladı.

Trabzon'dan<br> lider döndü

Trabzon'dan
lider döndü

​Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Vaka sayısı artıyor

Vaka sayısı artıyor

Koronavirüse yakalanan futbolcular belli oldu.

Güzel haberler <br>devam ediyor

Güzel haberler
devam ediyor

Koronavirüste düşen sayılar umut veriyor.
Geleceğin enerjisi üretilecek

Geleceğin enerjisi üretilecek

​Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı.
'Ölmek istiyorum' deyip üst geçide çıktı

'Ölmek istiyorum' deyip üst geçide çıktı

'Buradan atlarsan ölmezsin' denilince ikna oldu.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'Türkçe ezan' açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.