Polise "Turistim" diyen Afgan uyruklu işçiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi Denizli'de koronavirüs yasakları kapsamında şehir genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için emniyet ekipleri farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan bir şahıs turist olduğunu beyan ederek polisleri ikna etmeye çalıştı. Afgan uyruklu olduğu ve işçi olarak çalıştığı belirlenen kişiye para cezası kesildi.

Haber Merkezi 26 Aralık 2020, 21:33 Son Güncelleme: 26 Aralık 2020, 21:58 AA