Polise "Turistim" diyen Afgan uyruklu işçiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza kesildi
Denizli'de koronavirüs yasakları kapsamında şehir genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için emniyet ekipleri farklı noktalarda denetim gerçekleştirdi. Denetimde durdurulan bir şahıs turist olduğunu beyan ederek polisleri ikna etmeye çalıştı. Afgan uyruklu olduğu ve işçi olarak çalıştığı belirlenen kişiye para cezası kesildi.
Belediye ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi
Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan kişilere izin belgelerini sordu, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.
Araçtaki kişiden belge istendi
Polis ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki uygulama sırasında durdurduğu araçtaki kişiden izin belgelerini istedi.
Turist olduğunu söyledi fakat başka çıktı
Ekipler, üzerinde çalışanı olduğu ambalaj firmasının üniforması bulunan ve turist olduğunu söyleyen Afganistan uyruklu Haseeb A'ya (22) çalıştığı iş kolunun sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladı.