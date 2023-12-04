Polise vardiya ayarı

Polislerin yakalama ve gözaltı işlemleri esnasında kötü muamelede bulunduğu iddialarına maruz kalmaması için yeni tedbirler gündemde. Bu kapsamda Polis Akademisi tarafından “İnsan Hakları Eylem Planı: Kötü Muamele, Polisin Yakalama ve Gözaltı İşlemler” adlı bir rapor hazırlandı. Söz konusu raporda yaka kamerasından vardiya düzenlemesine kadar bir dizi tedbir yer alıyor.

POLİSE YAKA KAMERASI

Vatandaşla temas halindeki her personel için mutlaka yaka kamerası tedarik edilmesi önerildi. Yaka kameralarının etkin kullanımının sağlanması halinde, polise yönelik kötü muamele iddialarının önüne geçilebileceği bildirildi. Emniyette kullanılan her araçta da araç içi ve araç dışı kamerası ile ses kaydı sistemlerinin bulunması önerildi.

40 SAATİ GEÇMESİN

Raporda, vatandaşla temas halinde olan her polisin uluslararası alanda kabul gören psikolojik teste tabi tutulması da tavsiye edildi. Polislerin ağır çalışma şartları ve stres nedeniyle kötü muamele suçlamalarına maruz kalmaması için de yeni öneriler sunuldu. Bu kapsamda çalışma şartlarının haftalık 40 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi raporda kendine yer buldu.

Hitap eğitimi gündemde

Polis Akademisi’nin raporunda şu tavsiyelere de yer verildi:

* Polislerin örnek olaylar, içtihat kararları ve adli süreçler hususunda sürekli eğitime tabi tutulması.

* Öfke kontrolü ve hitap konularında profesyonel eğitimden geçirilmesi.

* Kolluğa direnme veya mukavemet suçlarına ait cezaların caydırıcılığının arttırılması.

* Hangi şartlarda ters kelepçe takılacağının mevzuatta açık ve net olarak belirlenmesi.











