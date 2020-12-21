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Gündem Polisi Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
İSTANBUL

Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden Cihan Aksu bu sefer de bekçiye saldırdı

Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye bu sefer de bekçiye saldırdı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Tuzla’da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılınca polisi “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye Cihan Aksu bu sefer de maskesiz yakalandığı için kendisine işlem yapan bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Aksu, bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kurye Cihan Aksu geçtiğimiz aylarda kendisine işlem yapan polisi de tehdit etmişti.
Kurye Cihan Aksu geçtiğimiz aylarda kendisine işlem yapan polisi de tehdit etmişti.

İstanbul Tuzla’da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.

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Tuzla'da 'bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olan kurye için istenen ceza belli oldu

Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

BU SEFER DE BEKÇİLERE SALDIRDI

Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.’ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.

Tuzla’da maske takmayan şahıstan polise tehdit: O zaman görüşürüz
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Tuzla’da maske takmayan şahıstan polise tehdit: O zaman görüşürüz

Cihan Aksu 'Bana teşkilatın numarasını verin' sözleriyle gündem olmuştu.
Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Tuzla’da maskesiz şahıs kimliğini vermemekte direnince olay çıktı: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz
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Tuzla’da maskesiz şahıs kimliğini vermemekte direnince olay çıktı: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz
Tuzla'da polis ekipleri maske denetimi yaptı. Kimliğini vermek istemeyen bir şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demesi dikkat çekti. Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemi arayın.' demesi dikkat çekti. Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.


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