Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden Cihan Aksu bu sefer de bekçiye saldırdı Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye bu sefer de bekçiye saldırdı Geçtiğimiz aylarda İstanbul Tuzla’da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılınca polisi “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye Cihan Aksu bu sefer de maskesiz yakalandığı için kendisine işlem yapan bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Aksu, bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

Haber Merkezi 21 Aralık 2020, 07:39 Son Güncelleme: 21 Aralık 2020, 08:43 İHA