Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden Cihan Aksu bu sefer de bekçiye saldırdı
Polisi 'Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye bu sefer de bekçiye saldırdı
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Tuzla’da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılınca polisi “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle tehdit eden kurye Cihan Aksu bu sefer de maskesiz yakalandığı için kendisine işlem yapan bekçiye "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek saldırdı. Aksu, bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.
İstanbul Tuzla’da eylül ayında denetimler sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polis ekiplerimi tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren kurye Cihan Aksu, bu sefer de bekçilere sardığı iddia edildi.
BU SEFER DE BEKÇİLERE SALDIRDI
Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu, saat 20.30 sıralarında, maskesiz dolaştığı için hakkında işlem yapan bekçi T.A.’ya, "Bana polis bile ceza yazamadı, siz beni daha tanımamışsınız, adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" şeklinde bağırarak saldırdığı ileri sürüldü.
Cihan Aksu bekçiye yumruk atarken etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.