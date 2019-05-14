Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Polisi görünce beşinci kattan atladı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KAYSERİ

Kayseri'de cezaevi firarisi 5'inci kattan atladı

Polisi görünce beşinci kattan atladı

Kayseri'de düzenlenen şafak operasyonunda, hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli polisten kaçmak için apartmanın 5'inci katından beton zemine atladı. Kolları kırılan şahıs ekiplerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de pencereden atlayan şüpheli
Kayseri'de pencereden atlayan şüpheli

Kayseri'de polis ekipleri haklarında tutuklama kararı buluna 40 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Şüphelilerden cezaevi firarisi Murat Altunoluk (26),polisin evine düzenlediği şafak baskını sırasında kaçmak isterken 6 katlı binanın 5'inci katındaki dairesinden kendini boşluğuna bıraktı. Ağır yaralanan Altunoluk, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunoluk'un 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

PENCEREN BETON ZEMİNE ATLADI KOLLARI KIRILDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan 40 kişiye yönelik 150 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde toplanan polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı.

Baskın yapılan evlerden biri de hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Murat Altunoluk'un Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Ahievran Mahallesi'ndeki evi oldu. Kapıda polisleri gören Altunoluk, 6 katlı binanın 5 katındaki evin yatak odasının penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemin üzerine düşen şüpheli, ağır yaralandı. Kolları kırılan şüphelinin ilk tedavisini, kendisini gözaltına almaya gelen polisler yaptı.

Aynı binada oturan ve oğlunun yaralandığını gören annesi Ayşe Altunoluk ise sinir krizleri geçirdi. Murat Altunoluk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise aranan diğer şüphelileri gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

REKLAM
Sandıkta FETÖ tescillendi

Sandıkta FETÖ tescillendi

​Sandık görevlilerinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.
KKTC için Monaco modeli gündemde

KKTC için 'Monaco modeli' gündemde

​KKTC'nin savunma ve dışişlerinde Türkiye'ye bağlanma seçeneği gündemde.
Öğle saatlerinekadar dikkat

Öğle saatlerine
kadar dikkat

2 bölgede oturanlara Meteoroloji'den uyarı.
ABD'de iki uçak<br> havada çarpıştı

ABD'de iki uçak
havada çarpıştı

​Kaza sonrası uçakta bulunan çok sayıda kişi öldü.
Diyanet Camii kundaklandı

Diyanet Camii kundaklandı

​İslamofobik saldırı ABD'de gerçekleşti.
Aşiretlere<br>PKK baskısı

Aşiretlere
PKK baskısı

​BAE, aşiretlere 'PKK ile işbirliği' baskısı yapıyor.
İsrafa karşı Kademe

İsrafa karşı Kademe

Ev atıklarının yüzde 92'si geri dönüşecek.
İdlib'i görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ile Putin ateşkes ihlallerini ele aldı.
Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

Erdoğan oyunu akıllıca oynuyor

​Rumlardan Türkiye'nin sondaj faaliyetine flaş yorum.
Bu bayramda memleket yok

Bu bayramda memleket yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili vekillere talimat.
Protestolarla kazandı

Protestolarla kazandı

Beşiktaş, haftanın kapanışında Alanyaspor'u 2-1 yendi.
CHP ve<br>İyi Parti'ye ret

CHP ve
İyi Parti'ye ret

YSK, İstanbul seçiminin tümünün iptal istemini reddetti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi.
İki müjde daha

İki müjde daha

Binali Yıldırım, İstanbullulara müjdeli haberi verdi.
Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Çökme sonrası çatlaklar tedirgin etti

Ekipler, iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Türk takımı <br>olmayacak

Türk takımı
olmayacak

UEFA'dan Türk futbolunu yıkan Devler Ligi kararı.
'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

'Kara Şahin'in ilk 4 motoru tamam

​Yerli helikopterin motoru savunma sanayiye teslim edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.