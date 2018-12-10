Gündem Polisi şikayet yüzde 90 düştü
ANKARA

Polisi şikayet yüzde 90 düştü

Emniyet personeline yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin şikayetlerde büyük düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve diğer yollarla yapılan başvurular büyük oranda azaldı.

Haluk Karakaya Yeni Şafak
2016’da 302 olan şikayet sayısı geçen yıl 165'e, bu yıl ise 28'e geriledi.
2016’da 302 olan şikayet sayısı geçen yıl 165'e, bu yıl ise 28'e geriledi.

Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016’da 302 olan şikayet sayısı geçen yıl 165'e, bu yıl ise 28'e geriledi. Böylece son iki yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 düştü.

TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

İçişleri Bakanlığınca kötü muameleye dair gelen her şikayet titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda, Emniyet ve Jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin bu yıl 45 disiplin soruşturması yürütüldü. Soruşturmalardan 33’ü halen devam ediyor. Ayrıca Emniyet ve Jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli soruşturmalar da azaldı. 2016’da 99, 2017’de 33, 2018’de 13 adli soruşturma yürütüldü.

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