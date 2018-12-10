Polisi şikayet yüzde 90 düştü

2016’da 302 olan şikayet sayısı geçen yıl 165'e, bu yıl ise 28'e geriledi.

Polisin kötü muamele yaptığına yönelik 2016’da 302 olan şikayet sayısı geçen yıl 165'e, bu yıl ise 28'e geriledi. Böylece son iki yılda polisin kötü muamele yaptığına yönelik şikayetler yüzde 90 düştü.

TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

İçişleri Bakanlığınca kötü muameleye dair gelen her şikayet titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda, Emniyet ve Jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin bu yıl 45 disiplin soruşturması yürütüldü. Soruşturmalardan 33’ü halen devam ediyor. Ayrıca Emniyet ve Jandarma personeli hakkında işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin adli soruşturmalar da azaldı. 2016’da 99, 2017’de 33, 2018’de 13 adli soruşturma yürütüldü.

GÜNDEM Gazeteciler namlunun ucunda

EKONOMİ Otel yatırımları patlayacak