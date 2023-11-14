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Polisler ihbara gidince acı olay ortaya çıktı: Komşuları maskesiz sokağa inemedi

Antalya’da komşularının kendisinden haber alamadığı yalnız yaşayan 70 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Acı haberi alarak aşağı inen komşuları ise çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı. Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu, komşuları tarafından en son cuma günü kaldırımda yürürken görüldüğü öğrenildi.

10:55 - 14/11/2023 mardi
IHA
Komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.

Komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 264 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; daireden kötü koku gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri dairede yalnız yaşayan Makbule Oral (70)’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede yaşlı kadının kalp hastası olduğu komşuları tarafından en son cuma günü kaldırım üzerinde yürürken görüldüğü öğrenildi.


Maskesiz sokağa çıkamadılar

Diğer taraftan, acı haberi alarak aşağı inen komşuları çevreye yayınlan koku yüzünden maske takmak zorunda kaldı.

Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı
Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır" dedi. Dilan Polat'ın mali konularda kendisine yöneltilen soruların tamamına 'bilgim yok' cevabını vermesi dikkat çekti. Whatsapp görüşmelerinin neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, "Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim" ifadelerini kullandı.


#Antalya
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