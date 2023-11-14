Polisler ihbara gidince acı olay ortaya çıktı: Komşuları maskesiz sokağa inemedi

Esenyurt'ta bir kadın, doğum yaptıktan birkaç saat sonra bebeğini bir market poşetine koyup sokağa bıraktı. Sokaktan geçen bir kişi, kıpırdayan poşetin içinde bebek olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekipleri aradı. Bebeğini sokağa atan kadın, gözaltına alındı. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın, "Size ne benim çocuğum değil mi?" diye tepki gösterdi.