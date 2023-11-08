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Üç yaşındaki Lina'nın cesedi dondurucudan çıkmıştı: Katilden kan donduran sözler! Mahkeme salonu buz kesti

Gaziantep'te, Lina Nazlı Erbay'ın (3) darbedilerek öldürülüp, cesedinin derin dondurucuda saklandığı olaya ilişkin davada mahkeme heyeti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Mehmet Aksu, bazı kişilerin Lina’nın cesedini yakmasını teklif ettiğini ancak bunu kabul etmeyerek dondurucuda sakladığını söyledi.

17:39 - 8/11/2023 Çarşamba
DHA
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Abdurrahman Erbay'dan 2021'de ayrılıp, 2022'de ise resmi olarak boşanan Melisa İlhan (33), kızları Lina Nazlı ve 1,5 yaşındaki Naime Ceyda ile birlikte okul arkadaşı Muhabbet Toz adlı kadının yanına taşındı. Bu süreçte çocukları alıkonulup, fuhşa zorlandığını öne süren Melisa İlhan, geçen yıl eylül ayında eski eşi ile polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, çocuklarını aradığını söyledi. Programı arayan bir kişi, Melisa İlhan'ın küçük kızı Naime Ceyda'ya baktığını belirtip, çocuğu polise teslim etti. Polisi arayan Muhabbet Toz'un sevgilisi Mehmet Aksu ise Lina Nazlı'nın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasındaki derin dondurucuda saklandığını belirtti. 27 Eylül 2022 tarihinde adreste yapılan aramada Lina Nazlı'nın derin dondurucudaki cesedine ulaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı.

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 3'üncü duruşmasına haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklar Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle ile katıldı. Duruşmada Lina'nın babası Abdurrahman Erbay ile taraf avukatları da yer aldı.

'Lina bebeğin bir mezarı olsun istedim'

Tutuklu sanık Mehmet Aksu, duruşmada yaptığı savunmada Lina Nazlı Erbay'ın ölümünün ardından bazı kişilerin cesetten kurtulmak için yakılması teklifinde bulunduğunu ancak kabul etmediğini söyledi. Polise teslim olmadan 2 gün önce avukatı ile görüşerek durumu anlatıp pişmanlığını dile getirdiğini belirten Mehmet Aksu, "Teslim olmadan 2 gün önce avukatım ile görüştüm ve teslim olmak istediğimi söyledim. Lina'nın ölümünün ardından bazı kişiler Muhabbet Toz ve bazı kişiler cesedi yakarak kurtulabileceğimi söylemişti. Ama ben de 3 çocuk babasıyım ve Lina'nın cesedini dondurucuda sakladım. Farklı bir amacım olsaydı cesedi ortadan kaybederdim" diye konuştu.


Sanık Mehmet Aksu’nun avukatı da müvekkilinin pişmanlık yaşadığını ve bu yüzden polise giderek itirafçı olduğunu belirterek: "Müvekkilim teslim olduğu günü sabahı saatlerinde yanıma gelerek durumu anlattı. Ben de bunun üzerine emniyete giderek polis memurlarına durumu anlattım, Mehmet Aksu'nun teslim olmak istediğini söyledim. Öğleden sonra da Mehmet Aksu kolluk görevlilerine teslim oldu. Dolayısıyla olayın televizyon programı ile bir ilgisi yoktur. Mehmet Aksu kendi iradesiyle teslim oldu. Kendisi bana 2 gün öncesinden beri teslim olmak istediğini söylüyordu. Detaylı soruşturmada Mehmet Aksu'nun eve geldiğinde maktulün yaşadığına ilişkin bir tespit yapılamadı. İddianamede son kısmında da bu duruma yer verilmiştir. Bunun için tahliyesini talep ediyoruz" dedi.


Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı
Dilan Polat'tan mali sorulara tek cevap: WhatsApp görüşmelerini neden sildirdiğini anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, tutuklanan Dilan Polat, ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Biz çalışarak bugünlere geldik. Aileyiz, örgüt değiliz. Sosyal medyada hakkımda geçen medya baskısı dolayısıyla iftiralar, yanlış beyanlar yapıldı. Tamamen ticaretimizi yapıp bunu da yasal şekilde faturalandırıyoruz. Her şey kayıtlı, sosyal medya baskısından ötürü atılan iftiraları, kara para aklama, bahis örgüt yasaklı maddeler gibi suçları reddediyorum. Gelirim tamamen yasaldır" dedi. Dilan Polat'ın mali konularda kendisine yöneltilen soruların tamamına 'bilgim yok' cevabını vermesi dikkat çekti. Whatsapp görüşmelerinin neden silinme talimatı verdiğinin sorulmasının üzerine Dilan Polat, "Benimde orada vücudumun fotoğraflarının olması, ayrıca müşterilerimizin müstehcen görüntülerinin olması sebebiyle endişe ettim" ifadelerini kullandı.

Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü
Dilan ve Engin Polat çifti sağlık kontrolüne gitti: Polislerden istediği şey hayrete düşürdü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı. Polat çifti soruları yanıtsız bırakırken, basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi. Öte yandan evde yapılan aramalarda 80 sayfa tapuların da içerisinde bulunduğu evrak ele geçirildi. Polat çifti sağlık kontrolünden geçirilirken, Dilan Polat’ın polislerden cildi için vitamin istediği öğrenildi. Çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltında olduğu belirlenirken, ev ve iş yerlerindeki araçları da çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



#Gaziantep
#Lina Nazlı Erbay
#Cinayet
43 dakika önce
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