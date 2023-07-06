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Polisten 10 numara operasyon

Halk arasında ‘10 numara’ yağ olarak bilinen maddeyi piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke çökertildi. İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 250 bin litre yağ ele geçirildi.

Haber Merkezi
04:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt çetelerine operasyon düzenledi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt çetelerine operasyon düzenledi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasada 10 numara yağ olarak bilinen atık yağları piyasaya sürmeye hazırlanan çeteye operasyon düzenledi. 7 ilçede yapılan eş zamanlı baskınlarda, piyasa değeri 6 milyon TL olan 250 bin litre yağ ele geçirildi. İlk kez bu oranda akaryakıt yakalandığı ifade edilirken, 14 şüpheli ise gözaltına alındı.

VERGİ KAYBINA YOL AÇIYOR

Otobüs, kamyon ve TIR şoförlerinin ucuz olduğu gerekçesiyle kullandığı 10 numara yağ, atık motor ve hidrolik yağlar ile işlenmemiş ham yağlardan elde ediliyor. Araçlarda akaryakıt olarak kullanılan bu madde, devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratırken, araçların cayır cayır yanmasına yol açıyor.

ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Kullanımı son derece tehlikeli olan bu madde araçların birkaç dakika içinde küle dönmesine yol açarken, mekanik aksamına da zarar veriyor. 10 numara yağlar, çevreye ve insan sağlığına da son derece zararlı.




#Operasyon
#Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
#Gözaltı
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