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Polisten kaçıp yakalanan şahıstan ilginç savunma: Şansımı denedim

Polisten kaçıp yakalanan şahıstan ilginç savunma: Şansımı denedim

23:268/06/2026, Pazartesi
IHA
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İnegöl’de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.
İnegöl’de polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonrası yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak takibiyle kıskıvrak yakalanan Ali Ç., gözaltına alınırken “Şansımı denedim” sözleri dikkat çekti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheli, nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, "Şansımı denedim" dedi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç., aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri de devreye girdi. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Ali Ç., "Şansımı denedim" dedi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, yaşanan kovalamaca ise amatör kameraya yansıdı.



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