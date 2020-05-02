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Gündem Polisten operasyon sonrası sosyal mesafeli öz çekim
ERZURUM

Polisten operasyon sonrası sosyal mesafeli öz çekim

Erzurum’da polis kontrol noktasında durdurulan bir Tırda rulo halde sarılmış olan muşambaların içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdikleri sigaralarla “Evde Kal” yazarak öz çekim yaptı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri ele geçirilen sigaralarla “Evde Kal” yazıp, ardından sosyal mesafe kuralına uyarak öz çekim yaptılar.
Polis ekipleri ele geçirilen sigaralarla “Evde Kal” yazıp, ardından sosyal mesafe kuralına uyarak öz çekim yaptılar.

Edinilen bilgilere göre Aşkale Polis Kontrol Noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan A.D. isimli sürücüye ait olan ve Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden geldiği öğrenilen 04 D 3143 plakalı Tırın dorsesinde rulo halde sarılmış olan 15 adet muşamba içerisinde piyasa değeri 116 bin 750 lira olan 8 bin 850 paket kaçak sigara yakalandı.

Erzurum’da polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı,

Polis ekipleri ele geçirilen sigaralarla “Evde Kal” yazıp, ardından sosyal mesafe kuralına uyarak öz çekim yaptılar.

Erzurum’da polis ekipleri 8 bin 850 paket kaçak sigara yakaladı,

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