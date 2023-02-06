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Polonya deprem bölgesine yardım ve destek gönderiyor

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye destek mesajları geliyor. Polonya Dışişleri Bakanı Rau: Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor! dedi.

11:59 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Polonya Kahramanmaraş'a destek gönderiyor.

Polonya Kahramanmaraş'a destek gönderiyor.

Polonya Dışişleri Bakanı Rau sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na gönderdiği mesajında,
“Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor!”
dedi.

İngiltere Başbakanı Sunak'dan yardıma hazırız mesajı

İngiltere Başbakanı Sunak meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada,
“Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de deprem nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak için cesurca çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelen her şekilde yardıma hazır”
ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş
#Polonya
#İngiltere
1 saat önce
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Polonya deprem bölgesine yardım ve destek gönderiyor
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