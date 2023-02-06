Polonya deprem bölgesine yardım ve destek gönderiyor

“Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acısını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor!”