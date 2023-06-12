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Popülist suçlaması

Cezaevindeki Selahattin Demirtaş ile HDP ve Yeşil Sol Parti arasında seçim sonrasında başlayan kavga sürüyor.

Uğur Duyan
04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Selahattin Demirtaş.

Selahattin Demirtaş.

HDP, Demirtaş’ın ‘seçim çalışmaları yetersizdi’ ve ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmedim’ eleştirilerine bir kez daha yanıt verdi. HDP ve Yeşil Sol Parti’nin seçim sürecini değerlendirdiği toplantının bildirisinde Demirtaş’a gönderme yapıldı. Bildiride, aktif politikaya ara verdiğini duyuran Demirtaş, adı anılmadan ‘popülizm’ yapmakla eleştirildi ve HDP ve Yeşil Sol Parti’nin ideolojik-politik duruşudan uzaklaşmakla suçlandı. Bildiride “Popülist eksenli siyaset tarzının yıpratıcılığına karşı yeni dönemde kolektif ve toplumsallaşan siyaset aklını yine birlikte üretmenin yollarını inşa edeceğiz” denildi.




#Selahattin Demirtaş
#HDP
#Yeşil Sol Parti
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