Portakal’dan sokak çağrısı

Türk vatandaşlarını kışkırtarak Fransa’daki gibi sokağa çıkmaları çağrısında bulunan Portakal, “Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak korkudan, endişeden sokağa? Kaç kişi çıkar sokağa Allah aşkına söyler misiniz?” ifadelerini kullandı.

HA FRANSA HA TÜRKİYE FARK ETMEZ

Sokak eyleminden yana olduğunu vurgulayan Portakal, “Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. En doğal hak ama uygulanamıyor. Fransa olmuş, Türkiye olmuş çok da farketmiyor açıkçası” diye konuştu.

SUÇ DUYURULARI PEŞ PEŞE GELİYOR

Provokatif üslubuyla tepki alan Portakal daha önce de programında “Türkiye PKK/YPG’ye teşekkür etmeli” gibi akıl almaz ifadeler kullanmıştı. Öte yandan İstanbul’da bazı iş insanlarının Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Antalya’da da 15 Temmuz Mağdurları Derneği Başkanı Meltem Kılıç suç duyurusu yaptı.