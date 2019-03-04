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Denizli haber: Ormanlık alanda poşetler içinde 6 kedi ölüsü bulundu

Poşetleyip ormana attılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ormanlık alana atılmış 4 ayrı çöp poşeti içinde toplam 6 kedi ölüsü bulundu. Kedilerin zehirlendikten sonra poşetler içinde ormana atıldığı sanılıyor.

Haber Merkezi DHA
Ormana atılan poşetlerden kedi ölüleri çıktı.
Ormana atılan poşetlerden kedi ölüleri çıktı.

Sevindik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün yürüyüş yapanlar, bir çöp poşeti içinde ağaç dibine bırakılmış kedi ölüleri olduğunu gördü, cep telefonlarıyla, görüntüleyerek, sosyal medyada paylaştı.

Ardından da durumu polise ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Merkezi'ne bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, poşetler içindeki, zehirlendikten sonra ormanlık alana atıldığı sanılan toplam 6 kedi ölüsünü incelenmek üzere götürürken, polis de soruşturma başlattı.

Çevrede başka kedi ölüsü olup olmadığı araştırılırken, hayvanseverler ve hayvanları koruma dernekleri duruma tepki gösterdi.

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