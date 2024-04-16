Poyrazköy’ün bitmeyen çilesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü manzarasında balık yemek isteyenler ya da köy kahvaltısı yapmak isteyenler Poyrazköy’e akın ediyor. Ancak özellikle hafta sonu yaşanan kalabalık, orada yaşayanlar için hayatı çekilmez hale getiriyor. Ne belediye de ne polis bu çileye çare üretmiyor.

ARAÇLARLA YOLLARI KAPATIYORLAR

Köye gelenler, araçlarını yollara bırakarak yoğun bi trafik oluşturuyor. Plajın girişindeki meydandaki otobüs durağına bile dikkat etmeyenler, seferlerin aksamasına neden oluyor. Yolları açmak için kimse uğraşmayınca da otobüs şoförleri, gelmeleri gerektiği halde durağa gelmiyor. Şoförler “Yol kapalı” diyerek Poyrazköy halkını yarı yolda indirip geri dönüyor. Durağın araçlar tarafından kapanmaması için köy sakinleri, adeta trafik polisi gibi çalışıyor, her gelen aracı uyarıyor. Ancak buna rağmen köy halkıyla kavga edenler ve bile bile durağa park edenler oluyor.

BUNA BİR ÇARE BULUN

Köyün tek sıkıntısı bu da değil. Köydeki plaja geceleri eğlenmeye gelenler, sürekli ateş yakıyor. Üstelik ateş için çevredeki evlerin bodrumlarından odunları çalıyorlar. Yüksek ses müzik dinleyip, sabaha kadar bağırarak sohbet edenler nedeniyle plaja yakın olanlar evlerinde uyuyamıyor bile. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte köy halkı “Yazın daha da kalabalık olacak. Buna şimdiden bir çözüm bulunmalı. 7/24 ekipler görevlendirilmeli. Otobüslerimiz doğru dürüst çalışmıyor. Buna da acilen çare bulunsun” diye isyan ediyor.







