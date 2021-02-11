Gündem Prof Dr Çevik Oluklu balina her zaman görülen bir tür
ADANA

Prof. Dr. Çevik: Oluklu balina her zaman görülen bir tür

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik, Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında görüntülenen oluklu balina ve ay balığıyla ilgili, “Bunlar her zaman görülen türler. Bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ilk defa bu kadar net görüntü gelmesi” dedi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Cem Çevik, oluklu balinanın dünyanın ikinci büyük balina türü olduğunu belirterek, ergin bireylerinin 27 metreye kadar büyüdüğünü söyledi.
Prof. Dr. Cem Çevik, oluklu balinanın dünyanın ikinci büyük balina türü olduğunu belirterek, ergin bireylerinin 27 metreye kadar büyüdüğünü söyledi.

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında geçen gün balıkçılar yaklaşık 15 metre uzunluğunda oluklu balina görüntüledi. Dün de yine balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı.


Son 1 haftada görülen 2 türle ilgili Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çevik açıklamalarda bulundu.

İHA

Adana'da balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
OYNAT 00:51
Adana'da balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların teknesinin yanından 15 metre uzunluğunda oluklu balina geçti. İlk kez balina gören balıkçılar, heyecanla telefonlarına sarılarak bu anı anbean görüntüledi.


  • Prof. Dr. Çevik, bu türlerin görülmesinin normal olduğunu söyleyerek, “Bunlar her zaman görülen türler. Balinalar Akdeniz’de zaten varlar. Batı Akdeniz tarafındalar genellikle. Fransa ve İtalya’dalar. Kış aylarında genellikle küçük sürüler halinde bizim Doğu Akdeniz tarafına geçiyorlar. Türkiye, Lübnan ve İsrail sahillerinde görülüyorlar. Bunlar neredeyse her sene görülüyorlar. Bana kayıtları geliyor. Bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ilk defa bu kadar net görüntü gelmesi. Ben bunları normal olarak görüyorum. Anormal bir şey yok” diye konuştu.


Ay balığının dünyada yaygın bir tür olduğunu ve deniz analarıyla beslendiği için faydalı da bir tür olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çevik, “Çin’den Amerika’ya kadar ılıman kuşakta görülüyor. Bizim burada da zaman zaman çıkıp balıkçılar tarafından yakalanıyor. Bunlar genellikle derinde yaşıyorlar ama ara sıra güneşlenmek için yüzeye çıkıp yatıyorlar. Bunda da bir anormallik yok. Ay balığı bizde tüketilmiyor ama faydalı bir tür. Deniz analarını yiyen bir tür” ifadelerini kullandı.

Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
GÜNDEM
Balıkçıların kamerasına 15 metrelik oluklu balina takıldı
Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.