Gündem Prof Dr Nurettin Yiyit Pandemi tembelliğe itti
İSTANBUL

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, organ ve kan bağışı çağrısı yaptı. Türkiye'de şu an 27 bine yakın organ nakli bekleyen olduğunu belirten Yiyit, "Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönme ve o bizim kan verme konusundaki arzulu vatandaşlarımızın arzusunu alevlendirmek istiyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Pandemi tembelliğe itti
Karabük Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci standı ziyaret etti.

Maltepe Orhangazi Parkı'nda, 8-11 Eylül tarihleri arasında Karabük Tanıtım Günleri düzenleniyor. Etkinlik alanında Kızılay ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin kan ve organ bağışı standı açıldı. Etkinliğe katılan ziyaretçilere, pandemi nedeniyle kan bağışı sayısındaki düşüşün tersine çevrilmesi gerektiği ve organ bağışının önemi konusunda bilgi verdi. Standı ziyaret edenlere ayrıca vücut kitle indeksi ölçümü yapıldı.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit

"GEÇEN YIL TANITIM GÜNÜNDE BİR HASTANE KADAR ORGAN BAĞIŞI ALDIK"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "İstanbul'un güzel bir rengi var. Her hafta sonu bir il, kendi güzelliğini İstanbullulara aktarıyor. Karabük günleri de dört gün sürecek. Ben de Karabüklü olduğum için hemşehrilerim beni davet ettiler.

Biz de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak burada stant açtık. Ülkemizde sayıları 27 bine ulaşan organ bekleyen vatandaşımız var. Onların bu acılı bekleyişine son vermek adına anlamlı bir katkı sunacağız. Yüksek sayıda ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçilerimizi organ bağışına teşvik edeceğiz. Geçen yıl ki Karabük günlerinde, bir yıllık hastanenin aldığı bağış kadar bağış almıştık. Bu defa daha yüksek bağış almayı planlıyoruz. Diğer bu konu, özellikle bu organ bağışında şunu hatırlatmak istiyorum.

Biliyorsunuz yardımı seven bir ülkeyiz. Ama toprak olacak olan organlarımızın bir başkasına can olmasına müsaade etmemiz adına, bir farkındalık oluşturacağız. Pandemi bazı konularda bizi tembelliğe itti. Kan bağışı anlamında bir unutkanlığımız başladı. Kızılay stoklarımız erimeye başladı. Hastanelerde ameliyat anlamında kan ihtiyacı doğmaya başladı. Biz de kan verme konusunda tekrar eski günlere dönmek, vatandaşlarımızın bu konudaki arzusunu alevlendirmek istiyoruz. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızdan da kan bağışı alacağız. Bir başka şey de standımızda bir diyetisyen arkadaşımızın eşliğinde yağ kitlesi ölçümü, vücut kitle indeksinin ölçümüyle ilgili bir çalışmamız olacak. Diyet önerilerimiz olacak" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi'nden de çok sayıda öğrencinin standı ziyaret ettiğini belirten Yiyit, "Çok ciddi sayıda yabancı öğrenci okuyor. Onların birçoğu da bugün buradalar ve standımızı gezdiler. Özellikle aralarında tıp, hemşirelik, fizyoterapistlik okuyanlar, bize yakın olanlar da standımızı ziyaret etti. Onların da özellikle organ bağışı ve kan bağışı standımıza ilgi göstermesi hoştu" dedi.

Pandemi insanları bahçeli evlere yöneltti
EKONOMİ
Pandemi insanları bahçeli evlere yöneltti

Pandemi desteği Faz 3 başvurusu devam ediyor: 1100 TL ödeme yapılıyor
FOTOĞRAF 17
Title
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını belirtti.
Title
Sosyal yardım 1100 TL e Devlet ekranı ile sorgulanacak.
Title
Peki, 1100 TL pandemi yardım parası ne zaman verilecek?
Title
İşte, E devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç sorgulama ekranı için yapmanız gerekenler.<br>
Title
1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi.
Title
Başvuruları e devlet üzerinden gerçekleştirilen 1100 TL pandemi desteği sonuçları yine aynı sistem üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahipleri, ücretin yatıp yatmadığını e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının \"Sosyal Yardım Sorgula\" başlıklı kısmından öğrenebilecekler. Başvuru şartlarını taşıyanlar bu ekrandan sonuçları sorgulayacaklar.
Title
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi:
Title
“Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” demişti.
Title
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.
Title
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek.
Title
Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
Title
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın.
Title
Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından \"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama\" bölümüne gelin.
Title
Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Title
Title
Title
Pandemi desteği Faz 3 başvurusu devam ediyor: 1100 TL ödeme yapılıyor
1100 TL pandemi sosyal yardımı başvuru ve sonuç takip ekranları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Online olarak gerçekleştirilen işlemlerin hem başvuru hem de sonuç sorgulama aşaması yine e-Devlet ekranlarından takip ediliyor. Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen sosyal yardım ödemeleri belirli tarihlerde hesaplara yatırıldı. Faz 3 başvuruları devam ediyor.
Tay vizyona giriyor

'Tay' vizyona giriyor

Çocuklar bu animasyon filmi çok sevecek.
DEAŞlı terörist adliyeye sevk edildi

DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakalandığını duyurmuştu.
Anladıkları dilden konuşuyoruz

​Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını engelleyemeyince yasağa sarıldılar.

​Altılı masayı sarsacak bir itiraz daha

​Sosyal medya yazışmaları delil sayılır mı?

Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi

​Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.