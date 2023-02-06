|
Gündem

Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'yi sarsan 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu" dedi.

12:20 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Hasan Sözbilir

Hasan Sözbilir

DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, 6'ya varan artçılar olabileceğine dikkat çekip, AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi çağrısı yaptı.


Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..

'SON 100 YILDAKİ EN BÜYÜK 2'NCİ DEPREM'

Türkiye'nin bugün, son 100 yıldaki en büyük 2'nci depreminin yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "İlk deprem 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde Erzincan'da yaşanmıştı. O günkü depremde, 52 saniyede 33 bin kişi can vermişti.
Bugün meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde, Malatya ile Hatay arasındaki fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı.
Sosyal medyadaki paylaşımlar bu hat üzerinde birçok yerde, yüzeyde kırılmalar geliştiğini gösteriyor. Bölgede 6'ya varan artçı depremler gelişebileceğinden, halkın AFAD yetkililerinin direktifleri doğrultusunda hareket etmesi çok önemli.
Depremin geliştiği Doğu Anadolu Fayı, Türkiye'nin 2'nci büyük fayı. Bu fay boyunca son deprem, 2 yıl önce Elazığ-Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde gerçekleşmişti. Bugünkü depremin olduğu bölgede, 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu
" dedi.





#Hasan Sözbilir
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
Prof. Dr. Sözbilir: 500 yıldır stres biriktiren fay parçaları kırıldı
Kahramanmaraş depreminde son durum! 6 Şubat Kahramanmaraş depremde can kaybı, yaralı, yıkılan bina sayısı
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
İskenderunspor'dan yardım çağrısı: 2 antrenör enkaz altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti
Meclis Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara verildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.