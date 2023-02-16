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Prof. Dr. Yasım 248.saatte gelen mucize kurtuluşu değerlendirdi: Tıbben izah edemiyorsunuz

Depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna Türkiye'yi sevince boğmuştu. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 11 gün sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in sağlık durumu ile ilgili konuşan Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “10 gün hiç yiyip içmeyen birinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.” dedi.

17:26 . 16/02/2023 Perşembe
Diğer
Aleyna Ölmez

Aleyna Ölmez

17 yaşındaki
Aleyna Ölmez
, 10 ili yerle bir eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremden 248 saat sonra, 11. gün Atabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.
11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz
11 gün sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'nın doktoru: Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz

Depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna Türkiye'yi sevince boğmuştu. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 11 gün sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı’na götürülen genç kız hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilecek. Aleyna'nın durumu hakkında konuşan Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım: “Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Aleyna'nın ailesiyle yaşadığı duygu dolu anlar da objektiflere yansıdı.

"Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz"

Hastaneye kaldırılan Aleyna'nın sağlık durumu ile ilgili TRT Haber'e konuşan Kalp ve Damar Cerrahı, Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alptekin Yasım
, yaşanan mucize kurtuluşu
"10 gün hiç yiyip içmeyen birinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz."
ifadeleri ile değerlendirdi.

Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı’na götürülen genç kız hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilecek.


#Aleyna Ölmez
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Enkaz
#Prof. Dr. Alptekin Yasım
2 saat önce
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Prof. Dr. Yasım 248.saatte gelen mucize kurtuluşu değerlendirdi: Tıbben izah edemiyorsunuz
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