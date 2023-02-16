Prof. Dr. Yasım 248.saatte gelen mucize kurtuluşu değerlendirdi: Tıbben izah edemiyorsunuz

Depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna Türkiye'yi sevince boğmuştu. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 11 gün sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı’na götürülen genç kız hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edilecek. Aleyna'nın durumu hakkında konuşan Cerrahi Prof. Dr. Alptekin Yasım: “Şimdiye kadar hiçbir şey yiyip içmeyen birisinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması.. Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.” ifadelerini kullandı. Aleyna'nın ailesiyle yaşadığı duygu dolu anlar da objektiflere yansıdı.