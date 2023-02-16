Prof. Dr. Yasım 248.saatte gelen mucize kurtuluşu değerlendirdi: Tıbben izah edemiyorsunuz
Depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan Aleyna Türkiye'yi sevince boğmuştu. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Atabey Apartmanı'nın enkazından 11 gün sonra sağ kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in sağlık durumu ile ilgili konuşan Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “10 gün hiç yiyip içmeyen birinin böbrek fonksiyonlarının böyle korunmuş olması... Bazı şeyleri tıbben izah edemiyorsunuz.” dedi.
17:26 . 16/02/2023 Perşembe
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Aleyna Ölmez
17 yaşındaki
Aleyna Ölmez
, 10 ili yerle bir eden ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremden 248 saat sonra, 11. gün Atabey Apartmanı'nın enkazından sağ olarak çıkarıldı.
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