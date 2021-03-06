Prof. Dr. Selahattin Çelebi'den 'yerli aşı' açıklaması: İnsan üzerinde faz çalışmasına geçilecek

Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Rektörlük Kültür Merkezi Mavi Salon'da, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Çelebi, yapılan çalışmalarda, 3 farklı proteinin kodlanmasıyla aşının önemli ayağı olan recombinant antigen elde edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Çelebi, yapılan çalışmalarda, 3 farklı proteinin kodlanmasıyla aşının önemli ayağı olan recombinant antigen elde edildiğini söyledi.

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Aşıda insan üzerinde denenme aşamasına gelindiğini anlatan Prof. Dr. Çelebi, “Bu 3 faklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başlandı. Söz konusu çalışmalarla birlikte nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesi'ne özel Kovid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü bir şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor" diye konuştu.



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Rektör Çomaklı: Takvime göre süreç olumlu



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise aşı projesinin takvimine göre, sürecin olumlu seyrettiğini söyledi. Şimdiye kadar aksilikle karşılaşılmadığını belirten Prof. Dr. Çomaklı, şunları söyledi: