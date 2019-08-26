Profesörler lisede ders verecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, fen liselerinde üniversitelerden bazı profesörlerin ders vereceğini açıkladı. Bakan Selçuk, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını anlatırken yaz döneminde öğretmenlere yönelik onlarca eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Öğretmenlerin geliştirilmesi konusunda üniversitelerin eğitim fakülteleri ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiren Selçuk, “Özellikle fen liselerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi dersleri üniversitelerden bazı profesörlerin vermesi konusunda bu sene ilk kez çalışmamız olacak” dedi.

YAPAY ZEKA DERSLERİ BAŞLAYACAK

Yapay zeka konusunda büyük bir hazırlık yürüttüklerini bildiren Selçuk, makine öğrenmesi, büyük veri gibi konuların bakanlığın karar destek sistemlerinin içine girmesi, e-okul ve dijital altyapıda kullanılması için yürütülen çalışmalara değindi. Bakan Selçuk, ayrıca lise seviyesinde de yapay zeka derslerinin olması için hazırlık yürüttüklerini söyledi. Selçuk, tasarım-beceri atölyelerinde kodlama eğitimlerinin verilmesi için de çalıştıklarını, bu çalışmaların birkaç sene içinde toparlanacağını vurguladı.

ÖDEVİMİZ VAR, FARKINDAYIZ

Selçuk öğretmenlerin özlük hakları, atamaları gibi konulardaki iyileştirmelerle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğu da soruldu. “Kısa vadede ücretli öğretmenlerin durumunu iyileştirmekle ilgili bir ödevimiz var, bunun farkındayız” diyen Selçuk, “Ekonomik imkanlar elverdikçe bunu en kısa sürede hayata geçirmekle ilgili çabamız sürüyor” açıklamasında bulundu. Eğitim fakültelerinden her sene 40 bin dolayında yeni mezun verildiğini aktaran Selçuk, bu kontenjanı yüzde 10 düşürmekle ilgili YÖK’le mutabakat sağladıklarını bildirdi.



