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POLİTİKA

Projelerinize hayranız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Yusuf İslam (Cat Stevens) ile bir araya geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol) Yusuf İslam (sağ)
Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sol) Yusuf İslam (sağ)

Bakanlıkta gerçekleşen buluşmada Yusuf İslam, Bakan Kasapoğlu’nun Gönüllülük Yılı’na ilişkin çalışmalarından övgüyle bahsederek, “Sizin gönüllülük projelerinize hayranlık duyuyoruz” dedi.

BARIŞ TRENİ GELİYOR

Efsane sanatçının ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkati çeken Kasapoğlu da “Yusuf İslam’ın birikimi ve hayata geçirdiği çalışmalar, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamındaki faaliyetlerimize ve gelecekteki gençlik projelerimize büyük katkı sağlayacaktır. Kendisine hem nazik ziyareti, heyecanı hem de bundan sonraki süreçte sunacağı katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Yusuf İslam ise Bakan Kasapoğlu’nun gönüllülük planlarından övgüyle bahsederek, şunları kaydetti: “Gönüllülük çalışmaları benim adıma büyük önem taşıyor. Söz konusu projeler; bizim amaçlarımıza, özellikle de ‘Barış Treni’ ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalara tam anlamıyla uyuyor. Barış Treni’ni en kısa zamanda başlatacağız. Bu iş için size ve gönüllü ordunuza ihtiyacımız var. Bence gençlik, bu işte önemli bir rol oynayacak.” Görüşmenin ardından Yusuf İslam, gönüllük yılının logosunu imzalayarak, “Barış geliyor” yazdı.

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