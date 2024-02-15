Protesto görevden aldırdı

Akşener’in önünde Etimesgut adayı Hilmi Özer, Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu ve Burak Akburak protesto edildi. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş lehine slogan atan partililer ile diğer partililer arasında da arbede yaşandı.
'TEŞKİLAT İSTEMİYOR' SLOGANLARI
Etimesgut Belediye Başkan Adayı Hilmi Özer’in adının okunmasının ardından başlayan protestoda Etimesgut Belediye Başkan Adayı Özer için “Teşkilat istemiyor” sloganları atıldı. Tepkiler genel merkez yönetimine yönelik olarak sürdü. "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" ve "Başkan Mansur Yavaş" sloganları dikkat çekti. Genel Başkan Meral Akşener, önünde gerçekleşen protestoyu izlemekle yetindi.
Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.