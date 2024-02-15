Protesto görevden aldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bütün baskılara rağmen seçimlere tek başına girme kararından dönmedi. Akşener bu sefer ailesi ve yakın çevresi üzerinden vurulmak istendi. Devreye sokulan bu FETÖ taktiği de Akşener’e geri adım attıramadı.