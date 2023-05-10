İçişleri Bakanı Soylu tvnet’te konuştu.
Tvnet canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Erzurum, İstanbul'u kaplamak için yapılan bir iş. Asıl provokasyonu İmamoğlu yapıyor'' ifadelerini kullandı. “Net Bakış Özel” programında gazeteciler Serhat İbrahimoğlu, Hüseyin Likoğlu ve Nedim Şener’in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Soylu, dış basının provokatif paylaşımlarına da tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Alman derin devletinin ne yaptığı ortada. Alman derin devleti Amerika'nın altında. Zaten derin devlet yapısını oluşturan Batı'dır. Tayyip Erdoğan büyük devrimler yaptı. Eskiden müsteşarlar yönetirdi, bakanlar havada kalırdı. Erdoğan bu devrimleri gerçekleştirdi Türkiye'de. Bu anlamda Türkiye bambaşka bir seviyeye geldi” dedi.
AMAÇLARI ALGI OPERASYONU
“Akşener'in itibarı düşüyor. Ancak böyle toplumsal olaylarla ayakta kalabilmeye çalışıyorlar” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu arasında bir itişme var. ‘Ben ne yapsam da öne çıksam’ derdindeler. Şu ana kadar gittikleri hiçbir yerde sorun çıkmadı. Arnavutköy'deki esnafı ziyaret ettim. Esnafı ziyaret etmek için izne mi gerek var? Gerek yok izne. Anladığım kadarıyla bunlar işi kılıfa uydurmaya çalışıyorlar. Siyaseti bu kadar kötüye kullanan bir yapı daha görmedim” diye konuştu.
9 gözaltı daha
İBB Başkanı İmamoğlu’nun Erzurum’da taşlanması olayıyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgisini tespit ettikleri 9 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Polisin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14’ü serbest bırakılmıştı.