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Provokatif bildiri yayınlayan 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

09:53 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Söz konusu provokatif içeriklerin yayıldığı hesabın yöneticilerinin de tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu provokatif içeriklerin yayıldığı hesabın yöneticilerinin de tespit edildiği bildirildi.

Zafer Partisi Ardahan Milletvekili adayı Erdi Can Yıldız'ın öncülük ettiği ‘Müdafaa Hareketi’ isimli ırkçı sosyal medya oluşumu, önceki gece devlete karşı bir bildiri yayınladı.

Kendisine Müdafaa Hareketi adı veren bir grup, ülkenin işgal altında olduğunu ve mevcut idarenin işgale kayıtsız kalması durumunda ekim ayından itibaren harekete geçeceklerini duyurdu.

Bildiri sonrası tepkiler ve şikayetler peş peşe geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı isimsiz ve imzasız paylaşımla ilgili hemen harekete geçti.

"Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabının yaptığı sözde bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir."
  • Söz konusu provokatif içeriklerin yayıldığı hesabın yöneticilerinin de tespit edildiği öğrenildi.

Yapılan provokatif paylaşım şu şekilde:


Sokak çağrısı

ÖZGÜR DER'in ırkçılığa karşı ses yükseltip mazlumların yanında saf tutacağı Saraçhane mitingi öncesinde, Zafer Partili Erdi Can Yıldız da ırkçı taraftarlarına, "aynı saatte aynı yerde olalım" diyerek sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Darbe girişimi sonrası skandal paylaşım

Zafer Partisi'nin sığınmacı karşıtı organizasyonu Müdafaa Hareketi’nin kurucularından ve “Siyasal İslam’a karşı dirilişimiz” başlıyor diyerek Saraçhane’de toplanma çağrısı yapan
Erdi Can Yıldız
'ın FETÖ darbesi sonrası attığı twit de sosyal medyada gündem oldu.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Müdafaa Hareketi
#Soruşturma
#Zafer Partisi
28 dakika önce
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