Provokatif bildiri yayınlayan 'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabına soruşturma

Söz konusu provokatif içeriklerin yayıldığı hesabın yöneticilerinin de tespit edildiği bildirildi.
Zafer Partisi Ardahan Milletvekili adayı Erdi Can Yıldız'ın öncülük ettiği ‘Müdafaa Hareketi’ isimli ırkçı sosyal medya oluşumu, önceki gece devlete karşı bir bildiri yayınladı.
Kendisine Müdafaa Hareketi adı veren bir grup, ülkenin işgal altında olduğunu ve mevcut idarenin işgale kayıtsız kalması durumunda ekim ayından itibaren harekete geçeceklerini duyurdu.
Bildiri sonrası tepkiler ve şikayetler peş peşe geldi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı isimsiz ve imzasız paylaşımla ilgili hemen harekete geçti.
"Müdafaa Hareketi" adlı sosyal medya hesabının yaptığı sözde bildiriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Söz konusu provokatif içeriklerin yayıldığı hesabın yöneticilerinin de tespit edildiği öğrenildi.
Yapılan provokatif paylaşım şu şekilde:
Sokak çağrısı
ÖZGÜR DER'in ırkçılığa karşı ses yükseltip mazlumların yanında saf tutacağı Saraçhane mitingi öncesinde, Zafer Partili Erdi Can Yıldız da ırkçı taraftarlarına, "aynı saatte aynı yerde olalım" diyerek sokağa çıkma çağrısı yaptı.