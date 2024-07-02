Provokatif eylemlere geçit yok: 474 kişi gözaltına alındı

Suriyelilere yönelik yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen (göçmen karşıtı) provokatif eylemler sonrası 474 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de geçtiğimiz gün yabancı uyruklu şahsın 7 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalanması sonrasında şehir genelinde olaylar çıkmış, yabancı uyruklulara ait araç, ev ve işyerlerine zarar verilmişti.
Olaylar ile ilgili 474 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edildi.