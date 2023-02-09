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Provokatif paylaşımlara geçit yok: Dokuz kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 274 hesap yöneticisi tespit edildiğini ve gözaltına alınan 31 kişiden 9'unun tutuklandığını duyurdu.

11:38 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.

'DOLANDIRICILIĞA YÖNELİK İNTERNET SİTELERİ KAPATILDI'

Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 274 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği vurgulanarak,
"Cumhuriyet Başsavcılıklarınca alınan talimat gereği 31 şahıs gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 24 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 4 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır"
denildi.

#EGM
#deprem
#sosyal medya
2 saat önce
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Provokatif paylaşımlara geçit yok: Dokuz kişi tutuklandı
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