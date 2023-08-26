Provokatör tiyatrocu serbest kaldı

Ozan Arif Demirtaş
Sosyal paylaşım ağlarında dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türklere iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş olduğunu bildirdi. Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.
Mizah için yapmış
Tiyatrocu Demirtaş emniyette verdiği ifadesinde, videoyu bataklığa dönen TikTok hesabından paylaştığını belirterek, “X’te benim videomu paylaşan hesapları tanımıyorum. Benim videoyu çekmemdeki amaç tamamen mizah ve tiyatro amaçlıdır, Tik Tok hesabımda farklı mizah videoları da vardır. Benim videolarımın hiç birinde kimseyi rencide etmek, aşağılamak veya yalan haber yaymaya yönelik gibi bir amacım bulunmamaktadır. Ben bu videoyu sadece arkadaş çevremdeki insanların görmesi için kendi Tik Tok hesabımdan paylaştım. Bu videoyu paylaştıktan sonra Tik Tok takipçi sayım arttı. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Bu videoyu da en kısa sürede Tik Tok sayfamdan kaldıracağım. Yanlış anlaşılma durumunu düzeltmek için yeni bir video çekerek paylaşacağım” dedi.
Adli kontrolle serbest kaldı
Bursa 6. Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme Demirtaş için, ‘Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan tutuklanmaya yönelik talebin reddine, şüpheli Ozan Arif Demirtaş’ın adli kontrol altına alınmasına kararı verdi.