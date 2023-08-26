Provokatör tiyatrocu serbest kaldı

Tiyatrocu Demirtaş emniyette verdiği ifadesinde, videoyu bataklığa dönen TikTok hesabından paylaştığını belirterek, “X’te benim videomu paylaşan hesapları tanımıyorum. Benim videoyu çekmemdeki amaç tamamen mizah ve tiyatro amaçlıdır, Tik Tok hesabımda farklı mizah videoları da vardır. Benim videolarımın hiç birinde kimseyi rencide etmek, aşağılamak veya yalan haber yaymaya yönelik gibi bir amacım bulunmamaktadır. Ben bu videoyu sadece arkadaş çevremdeki insanların görmesi için kendi Tik Tok hesabımdan paylaştım. Bu videoyu paylaştıktan sonra Tik Tok takipçi sayım arttı. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm. Bu videoyu da en kısa sürede Tik Tok sayfamdan kaldıracağım. Yanlış anlaşılma durumunu düzeltmek için yeni bir video çekerek paylaşacağım” dedi.