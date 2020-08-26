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POLİTİKA

Provokatörlere geçit yok: Adana'da Barış Pınarı Harekatı hakkında terör propagandasına hapis istemi

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı. Sanık "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adana'da sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık A.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, sosyal paylaşım sitesi üzerinden provokatif paylaşımda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık A.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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  • Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

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PKK'nın eylemlerini meşru gösterdi

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü YPG/PKK'nın, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu ve provokatif paylaşımlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında olduğu belirtildi. İddianamede savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık A.A'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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