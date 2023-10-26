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PTT'den 100. yıla özel pullar: 29 Ekim'de tedavüle sunulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan pulların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tedavüle gireceğini bildirdi. Uraloğlu, Bakanlık tarafından uygulamaya alınan birçok projenin de basılan pullara konu olduğuna işaret ederek, pullarda, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, hızlı tren gibi mega projelerin yer aldığını bildirdi.

17:02 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Pullar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tedavüle girecek.

Pullar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tedavüle girecek.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, PTT tarafından Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümüne özel olarak 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı Pulu' tasarlandığını ifade etti.


Ülke tarihi açısından yaşanan önemli gün ve olayların PTT tarafından yıllara sari basılan pullara yansıdığına dikkati çeken Uraloğlu, "PTT, 1923 yılından itibaren posta hizmetlerini oldukça modernleştirmiş ve kendi posta pullarını ustaca tasarlayarak tedavüle sunmayı başarmıştır. Posta pulları baskı teknolojilerinin gelişimiyle görsel açıdan zengin bir hale getirilmeye çalışılmakta, yıllardır vatandaşlarımızın sevgi ve hasret dolu mektuplarının üzerinde yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.


Uraloğlu, PTT tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel 2 pul hazırlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"PTT tarafından özel olarak tasarlanan 7 bin 500 adet 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı' temalı seri numaralı blok anma pulu ile 100 bin adet 'Türkiye Yüzyılı' temalı blok anma pulu ve bu pula bağlı ilk gün zarfı ve Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar kuruluş yıl dönümlerinde tedavüle sunulmuş olan pulların görsellerinden oluşan kitapçığın bulunduğu portföy, bir asra damgasını vuracak."


Cumhuriyet'in ilanının belirli yıl dönümlerinde özel olarak tasarlanan pulların Ankara'da bulunan PTT Müzesi'nde sergilendiğini anımsatan Uraloğlu, "PTT tarafından basılan pullar, vatandaşlarımızın özenle yazılmış mektuplarında yer almasının yanı sıra basıldığı dönemin önemli olay ve gelişmelerini de gelecek nesillere aktaran tarihi bir belge niteliği de taşımaktadır. 29 Ekim'de Cumhuriyet'imizin ilanının 100. yılına özel tasarlanan Yüzüncü Yıl pullarımızı da müze koleksiyonumuza ekleyerek, vatandaşlarımızın ilgisine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Pullarda mega projeler yer alıyor

Uraloğlu, Bakanlık tarafından uygulamaya alınan birçok projenin de basılan pullara konu olduğuna işaret ederek, pullarda, Marmaray, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, 1915 Çanakkale Köprüsü, hızlı tren gibi mega projelerin yer aldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim'de tedavüle sunulacak özel pulların, Türkiye'nin de üye olduğu 192 ülkenin yer aldığı Evrensel Posta Birliği aracılığıyla üye ülkeler tarafından kendi müzelerinde sergilenebileceğini kaydetti.



#PTT
#Cumhuriyetin 100'üncü yılı
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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