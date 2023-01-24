Pubg tutkunları Başakşehir’de buluştu

16 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada gençlerin coşkusuna ve heyecanına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu. Espor alanında iddialı olduklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Espor ve dijital oyun alanında büyük hedeflerimiz var” dedi.Esporun merkezi haline gelen Başakşehir’de, profesyonel seviyeye geçiş yolundaki PUBG Mobile Ulusal Kupası başladı. Başakşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yılın son büyük mücadelesi, heyecanlı bir başlangıca sahne oldu. Binlerce mobil oyun tutkununun takip ettiği turnuvaya oyun dünyasının sevilen isimleri ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı.

“Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik”

Salonu dolduran gençlere hitap eden Başkan Kartoğlu, Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvasının iki gün süreceğini söyledi. Haziran ayında Türkiye’nin en büyük espor festivaline ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Bu turnuvaya ev sahipliği yapmak bizler için çok önemli. Çünkü espor noktasında, dijital oyun alanında büyük hedeflerimiz var. BASE Espor Merkezi’ni hizmete açarak bu hedeflerimize ulaşma adına dev bir adım attık. Attığımız bu adımla Türkiye’deki yerel yönetimler arasında bir ilki de gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Yükselen yıldızlar bu turnuvada

BASE Espor Merkezi’nin yerel yönetimlere örnek olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, “Bu konuda iddialıyız. Biz daha iyisini yapan kadar, en iyisi BASE Espor Merkezi! Gençlerimize eğitim vermenin yanında ulusal ve uluslararası turnuvalara da ev sahipliği yapıyoruz.” dedi. PUBG Mobile Ulusal Kupası’nın yarı profesyonel seviyeden profesyonel seviyeye geçiş yolunda yılın son büyük mücadelesi olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, heyecan dolu turnuvada oyunun yükselen yıldızlarını izleyeceğini söyledi.

Heyecan kasırgası iki gün sürecek

Başakşehir Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisi’ndeki turnuvada, aralık ayındaki ligde en çok puan toplayan 16 takım yer aldı. Offline olarak sahnede mücadele eden takımlardan ilk 8’e kalmayı başaranlar, 2023 PMPL Türkiye’de oynamaya hak kazanacak. Birbirinden renkli dans ve ışık gösterilerine sahne olan turnuvada gençler için sürpriz hediye ve telefon çekilişleri de yapıldı. Toplam 1 milyon lira ödülün verileceği büyük finalde heyecan kasırgası iki gün sürecek. Turnuva son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Canbay ve Wolker ikilisinin konseriyle son bulacak.







