"İnsan beyni 25 yaşına kadar gelişimini sürdürür. Bu süreç içinde nikotinin; karar verme, dürtü kontrolü, hafıza gibi görevleri olan ön beyin bölgesi ile teması ömür boyu kalıcı değişikliklere neden olur. Ayrıca nikotin tek başına kanser yapabilen bir maddedir. Diğer taraftan bu ürünlere katılan yiyecek aromaları akciğerde hasar yapmaktadır. İçinde esrar olanları EVALİ dediğimiz akciğerin tamamen tahrip eden bir hastalığa neden oluyor. Ayrıca mentol yasaklandıktan sonra ürünlere katılmaya başlanan WS-3 ve WS-23 gibi serinletici ajanların tehlike yaratacak kadar yüksek oranda bulunduğu, kanser yapıcı pulegon maddesinin de eklendiği saptandı"