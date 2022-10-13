Putin: Ukrayna tahılını alan ülkelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olması gerek

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.



Sıhhi ve siyasi kısıtlamalara rağmen Erdoğan ile yüz yüze görüşebildiklerini ifade eden Putin, bunun "iyi" sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'nın Soçi kentinde ağustos ayında bir araya geldiklerini anımsatan Putin, şunları kaydetti:



'Ukrayna tahılını alan ülkelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olması gerek'

Ukrayna tahılı ile ilgili anlaşmaya değinen Putin, "Girişimleriniz sayesinde Ukrayna'dan tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz ancak tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı. Birleşmiş Milletler (BM), tahıl programları ile ilgili sorunları çözecek." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşmekten memnun olduğunu vurguladı.

'Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazırız'

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının "eksiksiz" yapıldığını belirtti.

Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." dedi.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söyledi.



Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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