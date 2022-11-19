Gündem Putine koridor teşekkürü İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor
POLİTİKA

Putin’e koridor teşekkürü: İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin’e, tahıl koridorunun 4 ay uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için teşekkür etti. Erdoğan, Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye’deki buluşmasının da “arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi” açısından önemli olduğunu söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ile de görüşen Erdoğan, ateşkese dönük müzakere çağrısı yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin’e koridor teşekkürü: İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor
​Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin’e, tahıl koridorunun 4 ay uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Putin’e teşekkür etti. Rusya-Ukrayna savaşının uzamasının riskleri artıracağını, bu nedenle diplomatik görüşmelerin canlandırılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus ve Amerikan İstihbarat başkanlarının Türkiye’de gerçekleştirdikleri temasların arazide kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçilmesi açısından anahtar rol oynadığını ifade etti.

DOĞAL GAZ MERKEZİ TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

ZELENSKİ’YE MÜZAKERE KULVARI ÖNERİSİ

Zelenski ile görüşmesinde de Erdoğan, tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna lideri Zelenski’ye teşekkür etti. Erdoğan, Zelenski’ye tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

İlk gübre gemisi pazartesi yola çıkacak

  • Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım’da Afrika’ya hareket edeceğini duyurdu. Grynspan, düzenlediği basın toplantısında “İlk sevkiyat Malavi’ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi’ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi” dedi.

Liderlerden Türkiye’ye övgü

Türkiye’nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasındaki rolüne övgüler yağdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Onların cömertliği ve kararlılığı olmadan bu girişim asla doğmazdı. İstanbul, olağanüstü bir diplomatik başarının merkezi olmaya devam ediyor” dedi. İtalya Dışişleri Bakanlığı de “BM’nin bitmez tükenmez diplomatik çabaları ve Türkiye’nin övgüye değer çalışmasıyla mümkün kılınan dünya gıda güvenliği için kilit bir sonuç” ifadelerini kullandı. Katar, BAE ve Bahreyn, Türkiye ve BM’nin tahıl anlaşmasındaki çabalarını takdir etti.

Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koridor 4 ay daha açık
DÜNYA
Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Koridor 4 ay daha açık
Fırsatçı ve stokçulara 9,4 milyon TL ceza

Fırsatçı ve stokçulara 9,4 milyon TL ceza

​Amaç tüketiciyi korumak.
Sierra Leoneye kardeşlik eli

Sierra Leone'ye kardeşlik eli

​Türkiye'den dört kalıcı eser.
Karadeniz gazı karaya bağlandı

Karadeniz gazı karaya bağlandı

​700 milyar dolarlık dev enerji.
Putin'e koridor teşekkürü

Putin'e koridor teşekkürü

​İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor.
Bombayı kendisi patlattı

Bombayı kendisi patlattı

​Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş.
İki saldırı da Münbiç'ten

İki saldırı da Münbiç'ten

​ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım.
6'lı masada anket savaşları

6'lı masada anket savaşları

​CHP ve İYİ Parti arasında aday belirleme yarışı.
İşveren asgaride elini taşın altına koyacak

İşveren asgaride elini taşın altına koyacak

​Patronlardan destek geldi.
Savaşa 90 milyar dolarlık sponsorluk

Savaşa 90 milyar dolarlık sponsorluk

​ABD NATO bütçesinin yüzde 10'una eş değer tutarı Ukrayna'ya harcadı.
Evlerini 2 katına satmak isterken dolandırıldılar

Evlerini 2 katına satmak isterken dolandırıldılar

​Arap müşterilere fazla fiyattan vereceklerdi.
Türk sineması 108 yaşında

Türk sineması 108 yaşında

​İlk örnek 'Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı'
Kapıları kapattı

Kapıları kapattı

​Twitter'da iç savaş.
Hazırlık maçına damga vurdular

Hazırlık maçına damga vurdular

Mohamed ve Trezeguet'in golleri Belçika'yı yıktı.
Stefan Kuntz'un zor anları

Stefan Kuntz'un zor anları

​A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, düşme tehlikesi yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.