Gündem Korku içinde bekliyorlar Putinin Ukraynadan sonraki hedefinde işgale karşı hazırlıklar başladı
İSTANBUL

Korku içinde bekliyorlar: Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinde işgale karşı hazırlıklar başladı

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'dan sonra Moldova'ya savaş açabileceği belirtiliyor. Rusya Ukrayna savaşı 13. gününe girerken uzmanlar bu savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını söylüyor. Ukrayna'dan sonra kendini hedef olarak gören Moldova'da da işgale karşı hazırlıklar başladı.

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Haber Merkezi Diğer
Putinin işgal planı: Putinin Ukraynadan sonraki hedefi ne? Moldova işgal edilecek mi? Putin hangi ülkeleri işgal etti?
​Korku içinde bekliyorlar.

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'dan sonra Moldova'ya savaş açabileceği belirtiliyor. Rusya Ukrayna savaşı 13. gününe girerken uzmanlar bu savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını söylüyor. Ukrayna'dan sonra kendini hedef olarak gören Moldova'da da işgale karşı hazırlıklar başladı.

PUTİN'İN HEDEFİNDE

Geçen hafta bir harita önünde konuşurken bu hedefi açık ettiği konuşulan Belarus lideri Lukaşenko buna kanıt olarak gösterilirken Moldova’nın AB ve NATO’ya olan yakınlığı da onu hedef tahtasının tam ortasına yerleştiriyor.

AB BAŞVURUSU YAPTI

Moldova gelen istihbarat bilgileri üzerine hazırlıklara başladı. Avrupalı uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın aynısını Moldova'da da başlatacağını söylüyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu birkaç gün önce, tıpkı Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkesinin Avrupa Birliği başvurusunu acil bir şekilde imzaladı. Ülke, önümüzdeki hafta Fransa’da toplanacak gayrı resmi kurulda başvurusuna yeşil ışık yakılması beklentisi içinde.

Moldovalı diplomatlar dünya medyasına verdikleri demeçlerde Putin’in Moldova’da Rus yanlısı bir hükümet kurulması için elinden geleni yapacağını söylüyor.

Rusya'nın Ukrana'daki yavaş ilerleyişi Moldova'da farklı seyredebilir. Moldova Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri ve savunma bütçesi oldukça kısıtlı.

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