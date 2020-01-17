​Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'in tehditlerine yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum CHP'li Özgür Özel'in tehdidine 'Bizim nasıl konuşacağımızı, nerede konuşacağımızı belirleyecek olan Sayın Özgür Özel değildir. Nerede nasıl konuşacağımızı da biz biliyoruz. Herkes işine baksın. Türkiye'nin 81 vilayeti hepimizin. Biz vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren tüm projeleri bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonraki süreçte de kararlı şekilde yapacağız' sözleriyle cevap verdi.