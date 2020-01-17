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POLİTİKA

​Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rahşan Ecevit
Rahşan Ecevit

Bir süredir GATA'da tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. 26 Aralık'ta tedavi altına alınan Ecevit'in bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Rahşan Ecevit, 21.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusuydu.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit ve Rahşan Eceivit 1946 yılında evlenmişti.

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istediğini açıklamıştı.

Fotoğraflarla Rahşan Ecevit
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Fotoğraflarla Rahşan Ecevit
26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 21.10'da yaşamını yitirdi.


Rahşan Ecevit'in ölümü dolayısıyla özellikle siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaştı.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?

Türk ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit, 1923’te Bursa’da doğdu. Aslen Selanik’ten Giresun’un Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit’in babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu olan Rahşan Ecevit, çok iyi derecede İngilizce bilmekteydi. Yazdığı ‘Pülümür’de Aşk’ adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Rahşan Ecevit, 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.
  • Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin (DSHP) kurucusu ve ilk başkanıdır. Kurucusu olduğu DSP’den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde DSHP’nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti. Bir süredir tekrar GATA’da tedavisi süren Rahşan Ecevit, bu akşam hayatını kaybetti.
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