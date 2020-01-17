Bir süredir GATA'da tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. 26 Aralık'ta tedavi altına alınan Ecevit'in bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Rahşan Ecevit, 21.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Rahşan Ecevit eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusuydu.
Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in yanına gömülmek istediğini açıklamıştı.
Rahşan Ecevit'in ölümü dolayısıyla özellikle siyaset dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaştı.
Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.
Merhum Başbakanlarımızdan Bülent Ecevit’in kıymetli eşi Rahşan Ecevit Hanımefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 17, 2020
Vefat eden, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Vefat eden, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 17, 2020
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2020
Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.
Genel Başkanım Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 17, 2020
Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi,sırdaşı,yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Ruhun şad ,mekanın cennet olsun. pic.twitter.com/RjRpvACCRj
Büyük devlet adamı Bülent Ecevit’in sevgili eşi,sırdaşı,yol arkadaşı Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Ruhun şad ,mekanın cennet olsun. pic.twitter.com/RjRpvACCRj— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) January 17, 2020
RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?
Türk ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit, 1923’te Bursa’da doğdu. Aslen Selanik’ten Giresun’un Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit’in babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu olan Rahşan Ecevit, çok iyi derecede İngilizce bilmekteydi. Yazdığı ‘Pülümür’de Aşk’ adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.
Rahşan Ecevit, 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi.
- Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin (DSHP) kurucusu ve ilk başkanıdır. Kurucusu olduğu DSP’den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde DSHP’nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti. Bir süredir tekrar GATA’da tedavisi süren Rahşan Ecevit, bu akşam hayatını kaybetti.